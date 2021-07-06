Похороны Владимира Меньшова состоятся 8 июля на Новодевичьем кладбище. Время прощания с режиссером в Москве
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Похороны Владимира Меньшова состоятся 8 июля на Новодевичьем кладбище. Время прощания с режиссером в Москве

5:34:527/6/2021Фото: кадр из фильма
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Он умер 5 июля из-за осложнений после коронавируса.

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Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Вчера, 5 июля, Российский союз кинематографистов сообщил о том, что прощание с Владимиром Меньшовым пройдет 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов в Москве. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Предварительная информация: 8-е число, Дом кино, Большой зал в 11:00... Скорее всего, так всё и будет, но могут родственники что-то поменять, но пока мы планируем так, - сообщили в Союзе.

Напомним, Меньшов скончался вчера, 5 июля от последствий коронавируса. Ему был 81 год. Как стало известно, его госпитализировали с пневмонией и дыхательной недостаточностью еще 22 июня в степени в городскую клиническую больницу № 15 им О.М. Филатова. У него была диагностирована вирусная пневмония. Умер он в этой же больнице. Его жена Вера Алентова все еще находится на лечении.

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