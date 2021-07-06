В отношении экс-губернатора Никиты Белых заведено новое уголовное дело

Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых снова будут судить, ему предъявляют обвинение в превышении должностных полномочий во время его работы исполняющим обязанности главы региона.
Следствие предполагает, что обвиняемый мог обеспечить свершение сделки на 320 миллионов рублей между АО "Кировская региональная ипотечная корпорация" и одной из компаний Кировской области . По документу, деньги должны были вернуться в ноябре 2016 года. По версии следователей, Белых дал поручение распределить средства на нужды третьих фирм, не связанных с КРИК, и заведомо неплатежеспособных. В ипотечную корпорацию деньги не вернулись, и через суд с областного правительства в АО КРИК взыскали 202 миллиона рублей.
- Таким образом, в результате противоправных действий подозреваемого бюджету Кировской области был причинен материальный ущерб на указанную сумму, — пояснили в СК.
В феврале 2018 года Никиту Белых приговорили к 8 годам колонии за получение взятки размером в 400 тысяч рублей, передача которых произошла в июне 2016 года.