Главный симптом жировой болезни печени назвали врачи

Жировая болезнь печени. По оценкам, каждый третий человек в Великобритании имеет ранние стадии неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), когда в печени содержится небольшое количество жира. Зуд в различных частях тела может быть индикатором риска заболевания.
Жировая болезнь печени - это распространенное заболевание, вызванное чрезмерным накоплением жира в печени. В здоровой печени содержится небольшое количество жира. Это становится проблемой, когда жир достигает 5–10 процентов веса печени. Необычный зуд, особенно ночью, может указывать на риск заболевания.
Если у человека заболевание печени, у вас может быть повышенный уровень желчной соли, накапливающейся под кожей, что может вызвать зуд.
Не все с высоким уровнем солей желчных кислот могут чувствовать зуд, а некоторые люди чувствуют зуд, несмотря на нормальный уровень солей желчных кислот.
Были проведены некоторые экспериментальные и клинические исследования, но ученым еще предстоит идентифицировать ни одного вещества, ответственного за зуд при заболеваниях печени.
Зуд в различных частях тела, связанный с заболеванием печени, обычно усиливается поздно вечером или ночью.
Некоторые люди могут чесаться только в одной области, например, в конечностях, подошвах ног или ладонях, в то время как другие испытывают зуд по всей поверхности.
Зуд, связанный с заболеванием печени, обычно не связан с сыпью или поражением кожи, а скорее с ощущением, которое иногда может быть постоянным.
Однако из-за чрезмерного расчесывания у человека может появиться видимое раздражение, покраснение и инфекция.
В исследовании, опубликованном в Национальной библиотеке здравоохранения, был проанализирован симптом зуда и его связь с печенью.
Зуд можно определить как «неприятное ощущение, которое вызывает потребность почесаться, и хотя оно чаще всего наблюдается при кожных заболеваниях, оно может возникать как следствие системных состояний», - говорится в исследовании.
В нем добавлено: «Зуд при заболеваниях печени часто может быть изнурительным симптомом, вызывающим значительное ухудшение качества жизни.
«Не у всех пациентов с заболеванием печени появляется зуд, и его распространенность варьируется в зависимости от основной причины заболевания печени.
«Пациенты с зудом часто обращаются за помощью к своим терапевтам, но исследования показали, что клиницисты недостаточно осведомлены о зуде, связанном с заболеваниями печени».
Советы, которые помогут облегчить симптомы зуда, включают:
- Для душа и ванны используйте теплую или прохладную воду, а не горячую.
- Старайтесь не проводить слишком много времени в жарких условиях или на солнце.
- Выбирайте мягкое мыло без ароматизаторов.
- Для борьбы с сухостью используйте нежные увлажняющие средства без отдушек.
- Приложите холодную влажную ткань к зудящему месту, пока желание почесаться не пройдет.
- Избегайте веществ или материалов, раздражающих вашу кожу.
- Надевайте перчатки при использовании агрессивных продуктов.
- Носите свободную дышащую одежду.
- В сухие зимние месяцы используйте увлажнитель воздуха.
Другие симптомы ожирения печени, на которые следует обратить внимание, включают:
- Боль в животе или ощущение распирания в правой верхней части живота (живота).
- Тошнота, потеря аппетита или потеря веса
- Желтоватая кожа и белки глаз (желтуха)
- Вздутие живота и ног
- Крайняя усталость или спутанность сознания
- Слабость
Источник: express.co.uk