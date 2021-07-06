Газовые заправки закрыли на 3 месяца в Новосибирске по суду из-за нарушений

В Октябрьском районном суде Новосибирска состоялось заседание, на котором рассмотрели дело ООО «Сибгаз» и признали компанию виновной в нарушениях, вследствие чего газовую заправку на Гусинобродском шоссе, 100 закрыли на 90 дней.
- Суд, рассмотрев материалы дела, признал ООО "Сибгаз" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, за которое назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности АГЗС ООО "Сибгаз", расположенной по адресу: ул. Гусинобродское шоссе, 100 - на срок 90 суток, - говорится в сообщении на сайте суда.
Компании «Сибгаз» принадлежит АЗГС, в которой 14 июня произошел взрыв и крупный пожар, когда пострадали 35 человек, еще одну заправку данного предприятия, которая находится на улице Большевистской, также закрыли на ближайшие 90 дней.
Другой компании - «Сибавтогаз» - принадлежит газовая автозаправка на улице Никитина, за нарушения, найденные на ней, присудили штраф в 100 тысяч рублей.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", причиной взрыва и пожара на АГЗС стало незаземление газовоза при сливе топлива.