Газовые заправки закрыли на 3 месяца в Новосибирске по суду из-за нарушений
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Газовые заправки закрыли на 3 месяца в Новосибирске по суду из-за нарушений

6:15:587/6/2021Фото: Pixabay
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АЗГС принадлежат компании "Сибгаз", чья заправка взорвалась в середине июля - 35 человек пострадали.

Суд решил приостановить деятельность двух заправок, принадлежащих ООО "Сибгаз"

В Октябрьском районном суде Новосибирска состоялось заседание, на котором рассмотрели дело ООО «Сибгаз» и признали компанию виновной в нарушениях, вследствие чего газовую заправку на Гусинобродском шоссе, 100 закрыли на 90 дней.

- Суд, рассмотрев материалы дела, признал ООО "Сибгаз" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, за которое назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности АГЗС ООО "Сибгаз", расположенной по адресу: ул. Гусинобродское шоссе, 100 - на срок 90 суток, - говорится в сообщении на сайте суда.

Компании «Сибгаз» принадлежит АЗГС, в которой 14 июня произошел взрыв и крупный пожар, когда пострадали 35 человек, еще одну заправку данного предприятия, которая находится на улице Большевистской, также закрыли на ближайшие 90 дней.

Другой компании - «Сибавтогаз» - принадлежит газовая автозаправка на улице Никитина, за нарушения, найденные на ней, присудили штраф в 100 тысяч рублей.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", причиной взрыва и пожара на АГЗС стало незаземление газовоза при сливе топлива.

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