Страховая пенсия россиян составит 20 388 рублей к 2024 году
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Страховая пенсия россиян составит 20 388 рублей к 2024 году

6:32:107/6/2021Фото: pixabay.com
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Страховые пенсии в 2022 году будут получать 39,57 млн человек, в 2023 году - 38,93 млн человек, в 2024 году - 38,86 млн человек.

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У неработающих пенсионеров к 2024 году размер страховой части пенсии составит 20 388 рублей, поскольку произойдет индексация на 5,5%, сказано в материалах Российской трехсторонней комиссии по рассмотрению бюджета Пенсионного фонда России на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

"Индексация страховых пенсий запланирована ежегодно с 1 января, размер индексации составит в 2022 году 5,9%, в 2023 году - 5,6%, в 2024 году - 5,5%... В результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2022 году 18 447 рублей, в 2023 году -19 399 рублей, в 2024 году - 20 388 рублей", - говорится в документе.

Пенсионный коэффициент для неработающих пенсионеров предполагается установить на уровне 104,69 рублей в 2022 году, 110,55 рублей - в 2023, 116,63 рублей - в 2024. А размер фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом индексации на 5,9%) составит 6 401 рубль 10 копеек с 1 января 2022 года. Страховые пенсии в 2022 году будут получать 39,57 млн человек, в 2023 году - 38,93 млн человек, в 2024 году - 38,86 млн человек.

Социальные пенсии в России увеличатся на 7,7% с 1 апреля 2022 года, на 0,3% с 1 апреля 2023 года и на 9% с 1 апреля 2024 года. Среднегодовая численность получателей таких пенсий и ее среднегодовые размеры составят 3,29 млн человек и 10 773 рублей в 2022 году, 3,33 млн человек и 10 992 рублей в 2023 году, 3,37 млн человек и 11 744 рублей в 2024 году.

На выплату накопительной пенсии на 2022 год израсходуют 3,5 млрд рублей. В 2023-2024 годах - 5,5 млрд рублей и 7,2 млрд рублей соответственно. На единовременную выплату пенсионных накоплений в 2022 году предусмотрено 30,2 млрд рублей, в 2023 и 2024 годах такие расходы составят 29,3 млрд рублей и 28,4 млрд рублей соответственно.

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