На незаконную стоянку фур и их проезд на Бердский элеватор через частный сектор пожаловались горожане мэру Бердска
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На незаконную стоянку фур и их проезд на Бердский элеватор через частный сектор пожаловались горожане мэру Бердска

5:53:117/6/2021Фото: pixabay.com
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Бердчане считают, что не только доставляет неудобства жителям, наносит экологический вред, но и существенно портит дороги. Проезжую часть на ул. Водобачной и Песчаной пообещали отремонтировать.

Стоянкой фур возмущены жители Бердска

Мэр Бердска Евгений Шестернин обсудил проблему стоянки фур на ул. Водобачной. Об этом во вторник сообщили в пресс-центре горадминистрации.

Глава города 6 июля встретился с жителем этой улице, который пожаловался на стихийную стоянку фур возле домов, а также на несанкционированный въезд фур на "Бердский элеватор" через жилую зону. Это не только доставляет неудобства жителям, наносит экологический вред, но и существенно портит дороги. ⠀

Кроме местных жителей в обсуждении участвовали представители правоохранительных органов и руководители структурных подразделений мэрии, чтобы решить проблему стоянки и проезда фур в частном секторе.⠀

- В ходе совещания было принято решение провести заседание комиссии по дорожным знакам и установить на месте стихийной стоянки знаки "Стоянка запрещена". Представитель предприятия "Бердский элеватор" в кратчайшие сроки запросит техническую документацию в УЖКХ с целью разработки проекта и строительства регулируемой дороги для проезда фур. Проект строительства дороги будет учитывать экологическое воздействие фур на окружающую среду, - рассказали в мэрии.⠀

Директор управления ЖКХ Максим Совбанов заявил, что ремонт дорог на улицах Водобачной и Песчаной начнется сразу после ремонта дороги на водозабор.

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