Как получить защиту себя и своей семьи в Рождество Иоанна Предтечи 7 июля? Главные молитвы пророку
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Как получить защиту себя и своей семьи в Рождество Иоанна Предтечи 7 июля? Главные молитвы пророку

8:20:167/6/2021Фото: ros-vos.net
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Молятся  пророку в этот день с самыми разными просьбами. Среди них чаще всего встречаются молитвы об исцелении, личные прошения, молитвы от пьянства, о детях, о защите и покровительстве, о наставлении на путь истинный. 

Иоанн Предтеча
Молитвы этому пророку в праздник очень сильны

Празднование двунадесятого праздника, посвященного Рождеству Иоанна Крестителя или Предтечи, проходит ежегодно 7 июля, но вечерние праздничные литургии в храмах начинаются накануне - вечером 6 июля.

Православные посещают обе службы, присутствуют на молитвах, ставят свечи за здравие. Очень благоприятно сегодня совершать добрые дела, оказывать милость и помощь нуждающимся. Нужно проводить этот праздник так, как и полагает  православному - с любовью к ближнему.

Молятся  пророку в этот день с самыми разными просьбами. Среди них чаще всего встречаются молитвы об исцелении, личные прошения, молитвы от пьянства, о детях, о защите и покровительстве, о наставлении на путь истинный.

Если вы не смогли посетить службу, можно помолиться и дома. Тексты молитв можно найти в молитвословах или скачать и распечатать здесь. Тексты молитв:

Молитва об исцелении


Молитва о покаянии

Молитва о детях


Личное прошение


Молитва о помощи и заступничестве


Молитва от пьянства

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