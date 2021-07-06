Как получить защиту себя и своей семьи в Рождество Иоанна Предтечи 7 июля? Главные молитвы пророку

Празднование двунадесятого праздника, посвященного Рождеству Иоанна Крестителя или Предтечи, проходит ежегодно 7 июля, но вечерние праздничные литургии в храмах начинаются накануне - вечером 6 июля.
Православные посещают обе службы, присутствуют на молитвах, ставят свечи за здравие. Очень благоприятно сегодня совершать добрые дела, оказывать милость и помощь нуждающимся. Нужно проводить этот праздник так, как и полагает православному - с любовью к ближнему.
Молятся пророку в этот день с самыми разными просьбами. Среди них чаще всего встречаются молитвы об исцелении, личные прошения, молитвы от пьянства, о детях, о защите и покровительстве, о наставлении на путь истинный.
Если вы не смогли посетить службу, можно помолиться и дома. Тексты молитв можно найти в молитвословах или скачать и распечатать здесь. Тексты молитв:
Молитва об исцелении
Молитва о покаянии
Молитва о детях
Личное прошение
Молитва о помощи и заступничестве
Молитва от пьянства