Что нужно делать в День Петра и Февронии 8 июля для долгой и счастливой жизни в браке: Традиции древнего праздника и история
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Что нужно делать в День Петра и Февронии 8 июля для долгой и счастливой жизни в браке: Традиции древнего праздника и история

9:20:057/6/2021Фото: pixabay
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Спустя 300 лет со смерти святой пары православная церковь канонизировали их и причислила к лику святых, признавая их покровителями настоящей любви и крепости чувств.

ромашки, сердце
Символом праздника являются ромашки

Народно-христианский праздник, 13 лет назад ставший в России государственным, отмечается 8 июля - в день памяти двух Муромских святых - мужа и жены Петра и Февроньи. В светском обществе праздник называют День семьи, любви и верности, однако он появился именно удивительной истории жизни этих двух людей.

Петр был князем и однажды заболел тяжким кожным недугом. Он перепробовал в лечении все что можно было, знахари разводили руками. Однажды он увидел пророческий сон, в котором сказано было ему, что излечить его сможет крестьянка по имени Февронья. После недолгих поисков князь отыскал девушку и она действительно смогла помочь ему, полностью излечив. Но пока шло лечение, князь сильно полюбил простую девушку и женился на ней. Бояре были против женитьбы князя на простолюдинке и стали гнать ее. Она сказала, что согласна уйти их Мурома, но заберёт с собой самое дорогое. Бояре согласились. Тогда Февронья  взяла Петра и ушла вместе с ним.

Бояре были поражены такой искренней любовью, да и без князя оставаться им не хотелось - Петра любили. Их уговорили вернуться. Эта пара прожила очень долгую и счастливую жизнь, сохраняя чистоту чувств уважение друг к другу. В старости они ушли оба в монастырь, приняли постриг и молили Бога о том, чтобы умереть в один день. Бог услышал их молитвы и 8 июля их не стало. Монахи разделили их, считая, что не пристало мужчине и женщине покоиться в гробу вместе. тем более монахам. А потому разделили их в разные кельи. Но утром снова обнаружили их вместе.

Спустя 300 лет православная церковь канонизировали их и причислила к лику святых, признавая их покровителями настоящей любви и крепости чувств.

С тех пор к этим святым обращаются с любыми молитвами о семье, о чувствах, о детях, о замужестве, о примирении пар. Часто молитва святым остается последним способом спасти брак.

В этот день венчание запрещено, поскольку всегда идет Петров пост, однако ЗАГСы продолжают проводить бракосочетания в счастливую дату. Строго запрещено в этот день прибегать к любого рода магии, приворотным обрядам и гаданиям на любовь.

Молитвы святым

Первая молитва


Молитва вторая


Молитва третья


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молитвапраздникидень семьи любви и верностидень Петра и Февроньи
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