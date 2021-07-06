На сайт не отправляются комменты? Да, есть проблема, но скоро решим
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На сайт не отправляются комменты? Да, есть проблема, но скоро решим

6:33:217/6/2021
0

Да, есть проблема, простите, скоро решим! 

Не отправляются комменты
Не отправляются комменты

Здравствуйте. Не отправляются комментарии.

От редакции: Да, есть проблема, простите, скоро решим!

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