На сайт не отправляются комменты? Да, есть проблема, но скоро решим

Здравствуйте. Не отправляются комментарии.
От редакции: Да, есть проблема, простите, скоро решим!
Да, есть проблема, простите, скоро решим!
Здравствуйте. Не отправляются комментарии.
От редакции: Да, есть проблема, простите, скоро решим!
От редакции
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