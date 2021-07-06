Фонтаны отключат на Ивана Купалу 7 июля в Новосибирске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Фонтаны отключат на Ивана Купалу 7 июля в Новосибирске

6:49:237/6/2021
0

В некоторых их фонтанов сольют воду ради безопасности. Между тем синоптики обещают резкое похолодание в среду в Новосибирской области.

фонтан
В Бердске фонтан находится в городском парке

В Новосибирске отключат часть фонтанов в День Ивана Купалы. Во вторник стало известно, что власти мегаполиса планируют перекрыть часть фонтанов 7 июля.

Об этом журналистам сообщил директор муниципального учреждения «Горфонтан» Валерий Науменко.

Он отметил, что новосибирские фонтаны не только отключат, но в некоторых из них сольют воду. Делается это с целью безопасности, - чтобы люди, решившие прыгнуть в чашу фонтана, не получили травмы. Вместе с тем Науменко заявил, что часть городских фонтанов будут работать. Однако перечислят их руководитель не стал, чтобы не вызывать "ненужный ажиотаж".

По сообщению синоптиков, в Новосибирске 7 июля придет резкое похолодание. Столбик термометра опустится до +18 градусов. Кроме того обещают дожди.

Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
«Меня штормит»: печальная весть о Дьяченко из больницы
«Только молитвы могут помочь»: Директор МакSим сделала заявление
При каком уровне антител нужно делать прививку от коронавируса
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
Одна из известных вакцин против COVID-19 оказалась неэффективна
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
Названа не зафиксировавшая ни одного случая коронавируса страна
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Страховая пенсия россиян составит 20 388 рублей к 2024 году
6:32:10 7/6/2021
Страховая пенсия россиян составит 20 388 рублей к 2024 году
Что строго запрещено на Рождество Иоанна Предтечи Крестителя 7 июля 2021 года: Это точно нельзя делать, чтобы не навлечь на себя беду
6:20:40 7/6/2021
Что строго запрещено на Рождество Иоанна Предтечи Крестителя 7 июля 2021 года: Это точно нельзя делать, чтобы не навлечь на себя беду
Газовые заправки закрыли на 3 месяца в Новосибирске по суду из-за нарушений
6:15:58 7/6/2021
Газовые заправки закрыли на 3 месяца в Новосибирске по суду из-за нарушений
БердскНа незаконную стоянку фур и их проезд на Бердский элеватор через частный сектор пожаловались горожане мэру Бердска
5:53:11 7/6/2021
На незаконную стоянку фур и их проезд на Бердский элеватор через частный сектор пожаловались горожане мэру Бердска
Похороны Владимира Меньшова состоятся 8 июля на Новодевичьем кладбище. Время прощания с режиссером в Москве
5:34:52 7/6/2021
Похороны Владимира Меньшова состоятся 8 июля на Новодевичьем кладбище. Время прощания с режиссером в Москве
В отношении экс-губернатора Никиты Белых заведено новое уголовное дело
5:30:35 7/6/2021
В отношении экс-губернатора Никиты Белых заведено новое уголовное дело
Это обязательно нужно сделать на Ивана Купалу 2021, чтобы вылечиться от болезней и обрести спокойствие души
5:20:59 7/6/2021
Это обязательно нужно сделать на Ивана Купалу 2021, чтобы вылечиться от болезней и обрести спокойствие души
Потопы в районе Туапсе убили мать и ребенка: машину снесло в канаву и затянуло под воду
5:20:25 7/6/2021
Потопы в районе Туапсе убили мать и ребенка: машину снесло в канаву и затянуло под воду
БердскКуда переехать - в Бердск или Искитим: Сибиряки раздают советы жителям Кемерово
5:11:19 7/6/2021
Куда переехать - в Бердск или Искитим: Сибиряки раздают советы жителям Кемерово
Американский режиссер "Супермена" Ричард Доннер умер
5:10:46 7/6/2021
Американский режиссер "Супермена" Ричард Доннер умер