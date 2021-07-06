Фонтаны отключат на Ивана Купалу 7 июля в Новосибирске

В Новосибирске отключат часть фонтанов в День Ивана Купалы. Во вторник стало известно, что власти мегаполиса планируют перекрыть часть фонтанов 7 июля.
Об этом журналистам сообщил директор муниципального учреждения «Горфонтан» Валерий Науменко.
Он отметил, что новосибирские фонтаны не только отключат, но в некоторых из них сольют воду. Делается это с целью безопасности, - чтобы люди, решившие прыгнуть в чашу фонтана, не получили травмы. Вместе с тем Науменко заявил, что часть городских фонтанов будут работать. Однако перечислят их руководитель не стал, чтобы не вызывать "ненужный ажиотаж".
По сообщению синоптиков, в Новосибирске 7 июля придет резкое похолодание. Столбик термометра опустится до +18 градусов. Кроме того обещают дожди.