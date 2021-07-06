Политического противника Лукашенко суд приговорил к 14 годам тюрьмы

В Белоруссии прошел суд над политическим противником Александра Лукашенко. Верховный суд страны принял решение об отправке Виктора Бабарико в колонию усиленного режима на 14 лет и огромному штрафу.
Бывшего председателя правления Белгазпромбанка признали виновным в отмывании денег и получении крупных взяток. Прокурор просил отправит Бабарико на 15 лет. Также для бывшего кандидата на пост президента республики назначен крупный штраф — около 57 тысяч долларов и суд запретил занимать руководящие посты сроком на пять лет. Принято решение взыскать с бывшего банкира более 47,7 миллионов белорусских рублей (19 миллионов долларов).
В деле Бабарико обвинялись еще несколько топ-менеджеров Белгазпромбанка, их деятельность также была признана преступной. По мнению суда бывшие топ-менеджеры банка организованной группой брали взятки.
Приговоры для осужденных — Сергей Шабан отправится в колонию на 6 лет, Дмитрий Кузьмин на 6,5 лет, Кирилл Балдей, Александр Ильясюк и Сергей Добролет приговорены к 5,5 годам колонии усиленного режима.
Из-за наличия хронического заболевания у Алексея Задойко ему присудили ограничение свободы на 5 лет.
Виктор Бабарико единственный из обвиняемых, кто не признал вины и отказался сотрудничать со следствием.