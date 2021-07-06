20 июля - Курбан байрам в 2021 году, как прожить день правоверному мусульманину
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

20 июля - Курбан байрам в 2021 году, как прожить день правоверному мусульманину

10:20:087/6/2021Фото: pixabay
0

Есть нельзя до получения жертвенного мяса - блюдо из него должно первым попасть в рот. Жертвенное мясо делится на 3 части. Одна для себя, вторая для родных, третья идет на благотворительность.

мечеть
Курбан-байрам - самый главный мусульманский праздник

Мусульманский календарь ведет летоисчисление по лунному календарю. Каждый лунный месяц имеет свое название. Месяц Зуль-хиджа у мусульман считается самым священным и запретным. В него запрещено ведение войн, участие в конфликтах и кровной мести. Строго запрещено совершать дурные поступки и плохие дела.

Это связано с тем, что в этот месяц, в десятый его день, мусульмане отмечают свой самый главный праздник, занимающий центральное место в исламе - Курбан-байрам или Праздник жертвоприношения.

Этот день посвящен испытанию, которое устроил Всевышний для своего верного Ибрагима, сказав ему принести своего единственного сына в жертву. Ибрагим достойно прошел испытание в момент принесения жертвы Аллах все устроил так, чтобы жертвоприношение не могло состояться. сын Ибрагима остался цел и невредим, а в награду за верность Всевышнему Ибрагим снова смог стать отцом.

Этот праздник мусульманами встречается в молитве. Очень религиозные люди проводят в молитвах всю ночь перед праздникам и соблюдают пост. Принимать пищу запрещено и в день праздника до окончания праздничной молитвы.

Перед началом утренней праздничной молитвы мусульмане обязаны совершить полное омовение и надеть новые одежды. Если не новой - чистую и аккуратную. По окончании молитвы все поздравляют друг друга и идет праздновать по домам. Каждый должен принести в жертву животное - барашка, козу или корову. В арабских странах -верблюда. Животное должно быть молодым и здоровым.

Есть нельзя до получения жертвенного мяса - блюдо из него должно первым попасть в рот. Жертвенное мясо делится на 3 части. Одна для себя, вторая для родных, третья идет на благотворительность. Шкура животного сдается в мечеть. Хранить и получать деньги за мясо нельзя. Его положено съесть в течение трех дней празднования.

Запреты на Курбан-байрам

Строго запрещено в этот праздник жадничать, ругаться, сквернословить, совершать плохие поступки.

Нельзя продавать жертвенное мясо и хранить его на будущее.

Запрещено приносить в жертву маленькое животное или больное.

Нельзя праздновать в одиночестве - этот праздник отмечается широко.

Запрещено держать пост в Курбан-байрам.

Строго запрещено (всегда) пить алкоголь.

Звезды, которые не любят Россию и отказываются сюда приезжать
«Не встали на колено»: поступок сборной Украины потряс
О каких проблемах сигнализируют прыщи на спине
Звезды, которые решились но новые кардинальные изменения
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Ученые: этот копеечный препарат снижает риск смерти от рака
В Турцию по бюджетной путевке: россиянка не смогла молчать
Немцы дали неожиданный совет британским военным насчет Крыма
Самые нелепые наряды любимых звезд (фото)
традицииКурбан-байрампраздникизапретымусульманский праздник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас будут работать мечети?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

20 июля - Курбан байрам в 2021 году, как прожить день правоверному мусульманину
10:20:08 7/6/2021
20 июля - Курбан байрам в 2021 году, как прожить день правоверному мусульманину
Как выглядят самые желанные женские лица в мире по мнению пластических хирургов
10:11:39 7/6/2021
Как выглядят самые желанные женские лица в мире по мнению пластических хирургов
Тестирование для привитых или переболевших ковидом отменили при возвращении в Россию из-за границы
10:04:29 7/6/2021
Тестирование для привитых или переболевших ковидом отменили при возвращении в Россию из-за границы
Что будет у iPhone 13: какие слухи ходят о новом беспроводном зарядном устройстве
9:59:27 7/6/2021
Что будет у iPhone 13: какие слухи ходят о новом беспроводном зарядном устройстве
Ограничения по России: где потребуют ПЦР-тест или сертификат о вакцинации
9:50:47 7/6/2021
Ограничения по России: где потребуют ПЦР-тест или сертификат о вакцинации
Штамма Дельта не боится вакцины против коронавируса, заявили в Израиле
9:48:41 7/6/2021
Штамма Дельта не боится вакцины против коронавируса, заявили в Израиле
БердскХолодильник и домашние вещи сгорели на пожаре в частном доме в Микрорайоне Бердска
9:44:08 7/6/2021
Холодильник и домашние вещи сгорели на пожаре в частном доме в Микрорайоне Бердска
6 июля Земля летит к Афелию - что это такое и что он означает для нас?
9:29:20 7/6/2021
6 июля Земля летит к Афелию - что это такое и что он означает для нас?
Сразу три эпидемии охватят Россию осенью 2021
9:25:09 7/6/2021
Сразу три эпидемии охватят Россию осенью 2021
Что нужно делать в День Петра и Февронии 8 июля для долгой и счастливой жизни в браке: Традиции древнего праздника и история
9:20:05 7/6/2021
Что нужно делать в День Петра и Февронии 8 июля для долгой и счастливой жизни в браке: Традиции древнего праздника и история