20 июля - Курбан байрам в 2021 году, как прожить день правоверному мусульманину

Мусульманский календарь ведет летоисчисление по лунному календарю. Каждый лунный месяц имеет свое название. Месяц Зуль-хиджа у мусульман считается самым священным и запретным. В него запрещено ведение войн, участие в конфликтах и кровной мести. Строго запрещено совершать дурные поступки и плохие дела.
Это связано с тем, что в этот месяц, в десятый его день, мусульмане отмечают свой самый главный праздник, занимающий центральное место в исламе - Курбан-байрам или Праздник жертвоприношения.
Этот день посвящен испытанию, которое устроил Всевышний для своего верного Ибрагима, сказав ему принести своего единственного сына в жертву. Ибрагим достойно прошел испытание в момент принесения жертвы Аллах все устроил так, чтобы жертвоприношение не могло состояться. сын Ибрагима остался цел и невредим, а в награду за верность Всевышнему Ибрагим снова смог стать отцом.
Этот праздник мусульманами встречается в молитве. Очень религиозные люди проводят в молитвах всю ночь перед праздникам и соблюдают пост. Принимать пищу запрещено и в день праздника до окончания праздничной молитвы.
Перед началом утренней праздничной молитвы мусульмане обязаны совершить полное омовение и надеть новые одежды. Если не новой - чистую и аккуратную. По окончании молитвы все поздравляют друг друга и идет праздновать по домам. Каждый должен принести в жертву животное - барашка, козу или корову. В арабских странах -верблюда. Животное должно быть молодым и здоровым.
Есть нельзя до получения жертвенного мяса - блюдо из него должно первым попасть в рот. Жертвенное мясо делится на 3 части. Одна для себя, вторая для родных, третья идет на благотворительность. Шкура животного сдается в мечеть. Хранить и получать деньги за мясо нельзя. Его положено съесть в течение трех дней празднования.
Запреты на Курбан-байрам
Строго запрещено в этот праздник жадничать, ругаться, сквернословить, совершать плохие поступки.
Нельзя продавать жертвенное мясо и хранить его на будущее.
Запрещено приносить в жертву маленькое животное или больное.
Нельзя праздновать в одиночестве - этот праздник отмечается широко.
Запрещено держать пост в Курбан-байрам.
Строго запрещено (всегда) пить алкоголь.