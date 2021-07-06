Чем опасен астероид 2016 AJ193, летящий к земле 21 августа 2021 года: его размер чрезвычайно огромен
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Чем опасен астероид 2016 AJ193, летящий к земле 21 августа 2021 года: его размер чрезвычайно огромен

11:20:067/6/2021Фото: pixabay
0

Астероид, отнесенный к группе Аполлонов признан потенциально опасным для Земли. Он приблизится к Земле на 3,4 млн километров. Хотя расстояние 10 млн км уже считается опасным.

астероид
Размеры астероида впечатляют

Ученые НАСА из центра исследований, занимающиеся изучением астероидов, сделали предупреждение для жителей Земли, что в конце лета 2021 года мимо Земли промчится огромное космическое тело  - астероид 2016 AJ193.

Скорость астероида и его размеры поистине впечатляют. Скорость его равна 26 километров в секунду, а размеры - больше самого известного огромного небоскреба в ОАЭ - Бурдж-Халифа.

Траектория астероида примерно изучена, и если она не изменится под воздействием гравитационных полей других космических тел, то опасности для жителей Земли нет. Однако, гарантии никто не может дать, что влияния на траекторию полета  огромной космической глыбы не будет.

Астероид, отнесенный к группе Аполлонов признан потенциально опасным для Земли. Он приблизится к Земле на 3,4 млн километров. Хотя расстояние 10 млн км уже считается опасным.

Его приближение к Земле ожидается 21 августа. А у нас до сих пор не разработано ни одной рабочей методики для того, чтобы можно было предотвратить подобную угрозу из космоса.

Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
«Меня штормит»: печальная весть о Дьяченко из больницы
При каком уровне антител нужно делать прививку от коронавируса
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Меня штормит»: печальная весть о Дьяченко из больницы
Одна из известных вакцин против COVID-19 оказалась неэффективна
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
Названа не зафиксировавшая ни одного случая коронавируса страна
астероидлетит к Землеопасный астероидастероид 2016 AJ193
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы опасаетесь астероидов?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Чем опасен астероид 2016 AJ193, летящий к земле 21 августа 2021 года: его размер чрезвычайно огромен
11:20:06 7/6/2021
Чем опасен астероид 2016 AJ193, летящий к земле 21 августа 2021 года: его размер чрезвычайно огромен
БердскЗащиты от ритейлеров попросил у депутатов гендиректор фабрики обоев "Элизиум" из Бердска
11:13:19 7/6/2021
Защиты от ритейлеров попросил у депутатов гендиректор фабрики обоев "Элизиум" из Бердска
Главный симптом жировой болезни печени назвали врачи
11:00:51 7/6/2021
Главный симптом жировой болезни печени назвали врачи
Вакцина «ЭпиВакКорона» не работает, антител должно быть с запасом, заявил главврач новосибирской клиники
10:49:46 7/6/2021
Вакцина «ЭпиВакКорона» не работает, антител должно быть с запасом, заявил главврач новосибирской клиники
Астрономический календарь на 2021 год: не пропустите затмение Микролуны и множество метеорные дождей - даты
10:46:38 7/6/2021
Астрономический календарь на 2021 год: не пропустите затмение Микролуны и множество метеорные дождей - даты
БердскВ топ-3 по пьяному вождению за неделю попал Бердск: Поставлен рекорд по поимке нетрезвых водителей в регионе
10:35:55 7/6/2021
В топ-3 по пьяному вождению за неделю попал Бердск: Поставлен рекорд по поимке нетрезвых водителей в регионе
Пьяную рождественскую комету 46P / Wirtanen обнаружили астрономы: она содержит «аномально высокие» уровни алкоголя
10:34:41 7/6/2021
Пьяную рождественскую комету 46P / Wirtanen обнаружили астрономы: она содержит «аномально высокие» уровни алкоголя
Почему пожилые люди теряют слух, ответ дали ученые
10:30:10 7/6/2021
Почему пожилые люди теряют слух, ответ дали ученые
Володин: "Путин должен оставаться нашим президентом как можно дольше"
10:22:21 7/6/2021
Володин: "Путин должен оставаться нашим президентом как можно дольше"
20 июля - Курбан байрам в 2021 году, как прожить день правоверному мусульманину
10:20:08 7/6/2021
20 июля - Курбан байрам в 2021 году, как прожить день правоверному мусульманину