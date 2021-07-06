Чем опасен астероид 2016 AJ193, летящий к земле 21 августа 2021 года: его размер чрезвычайно огромен

Ученые НАСА из центра исследований, занимающиеся изучением астероидов, сделали предупреждение для жителей Земли, что в конце лета 2021 года мимо Земли промчится огромное космическое тело - астероид 2016 AJ193.
Скорость астероида и его размеры поистине впечатляют. Скорость его равна 26 километров в секунду, а размеры - больше самого известного огромного небоскреба в ОАЭ - Бурдж-Халифа.
Траектория астероида примерно изучена, и если она не изменится под воздействием гравитационных полей других космических тел, то опасности для жителей Земли нет. Однако, гарантии никто не может дать, что влияния на траекторию полета огромной космической глыбы не будет.
Астероид, отнесенный к группе Аполлонов признан потенциально опасным для Земли. Он приблизится к Земле на 3,4 млн километров. Хотя расстояние 10 млн км уже считается опасным.
Его приближение к Земле ожидается 21 августа. А у нас до сих пор не разработано ни одной рабочей методики для того, чтобы можно было предотвратить подобную угрозу из космоса.