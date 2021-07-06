Закрытие границ между российскими регионами из-за коронавируса оценили в Кремле
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Закрытие границ между российскими регионами из-за коронавируса оценили в Кремле

7:36:227/6/2021Фото: Кремлин.ру
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По словам пресс-секретаря президента РФ, "в ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации, действительно, нужны достаточно оперативные, временами жесткие меры".

человек
Песков оценил закрытие границ регионов России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков оценил идею закрытия границ между регионами России из-за сложной ситуации с коронавирусом.
По его словам, "в ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации, действительно, нужны достаточно оперативные, временами жесткие меры".

Однако закрытие административных границ между субъектами – это не то, что поддерживалось бы, заявил представитель Кремля во вторник.

"Но, в то же время, такие меры, как закрытие границ, нельзя сказать, что это такие меры, которые поддерживались бы", - сказал Песков журналистам, комментируя информацию о том, что отдельные регионы не исключают введение изоляции.

Вместе с тем Песков пояснил, что у руководителей регионов есть целый ряд полномочий.

"Есть целый набор особых полномочий у руководителей регионов и в зависимости от развития ситуации они принимают самостоятельные решения", - сказал пресс-секретарь лидера РФ.

По последним данным, в России за сутки на 6 июля зарегистрировали 23 378 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявили 5 658 672 пациента с COVID-19. За последние 24 часа скончались от коронавируса рекордное число пациентов - 700, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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