Туристку из России с тремя детьми унесло в море в Абхазии. Есть жертвы

В Абхазии туристку из России с детьми унесло в море. Как сообщает республиканское МЧС, трагедия произошла в Гагре - туристку из Петербурга и троих ее детей унесло в море во время купания. По информации ведомства, один ребенок погиб, двоих спасли, а женщину ищут.
По данным МЧС, персонал гостиницы попытался запретить россиянке купаться в штормящем море, но она не послушалась. В итоге они оказались в реке Бзыбь.
Сильное течение унесло купающихся в море. Очевидцы вызвали спасателей, а до их приезда им удалось выловить из водоворота одного ребенка, потом остальных. Но один скончался в больнице.
Ранее уже тонули люди на побережье в Абхазии. Так, 5 июля в 17 часов 45 минут поступило сообщение о том, что утонул житель Пятигорска, Ростислав Петров, 2000 года рождения. Еще одного туриста, пытавшегося спасти Петрова, едва удалось вытащить живым из моря. А двумя часами ранее, в 15 часов 27 минут, удалось спасти купавшихся в штормовом море ярославца, Евгения Третьякова, 1981 года рождения, и Фарида Ахметова из Набережных Челны, 1996 года рождения.
-МЧС Абхазии настоятельно просит граждан республики и гостей Абхазии быть крайне осторожными, находясь на берегу штормящего моря и ни в коем случае не предпринимать крайне рискованных и опасных попыток купаться в шторм, - рассказали в ведомстве.
Гражданин России Павел Даньков, 1979 года рождения, житель Саратова, утонул 4 июля в акватории Гагры. По словам очевидцев, погибший купался в море при 3-метровых волнах. Трагедия произошла в 22 часа.
5 июля там же, в Гагре, едва не утонула Марина Кочеткова, российская туристка. ЧП произошло в 8 часов утра. По счастливой случайности, ее вынесло волной к берегу и девушку удалось вытащить из воды. В понедельник в 8.42 в МЧС поступил сигнал о том, что гражданин республики Батал Отырба упал с моста в реку в селе Аацы Гудаутского района. Спасти его не удалось.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Анапе прокуратура проводит проверку после гибели 13-летнего ребенка и двух мужчин во время купания в Черном море.
"Установлено, что ребенка, купающегося в море, стало уносить течением, ему на помощь бросились отец и его друг, а также очевидцы произошедшего. Родитель, его товарищ и ребенок не смогли справиться с течением", - сообщили в ведомстве.
Сейчас спасатели ищут очевидцев, пытавшихся оказать помощь. По предварительным данным, пропали три человека.
4 июля из-за непогоды купание на всех пляжах-курортах Черного моря было запрещено. Организовано дополнительное оповещение местных жителей и туристов о том, что из-за ухудшения погоды купаться все еще опасно для жизни.