Разбившийся на Камчатке Ан-26 с 28 пассажирами столкнулся с сопкой. Смотрите видео с места крушения
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Разбившийся на Камчатке Ан-26 с 28 пассажирами столкнулся с сопкой. Смотрите видео с места крушения

8:32:307/6/2021Фото: Скриншот
0

За 9 км до места посадки самолет пропал с радаров, обломки найдены за 3,8 км от аэропорта. Все погибли. СК устанавливает причины авиакатастрофы.

На месте авиакатастрофы

Неблагоприятные условия погоды, ошибка пилотов или техническая неисправность судна могли стать причинами катастрофы АН-26 на Камчатке, причиной стало столкновение с сопкой, это видно по кадрам, снятым с самолета МЧС.

Обломки самолета обнаружены у поселка Палана, куда он перелетал из Петропавловско-Камчатского. По предварительным данным, все 28 человек, которые находились на борту, погибли. Поисковые мероприятия приостановлены из-за наступления ночи.

Борт пропал с радаров на расстоянии около 9 километров от места приземления, обломки самолета АН-26 найдены на расстоянии 3,8 километра от аэропорта.

Падение произошло от столкновения с сопкой, обломки могли попасть в Охотское море.

На борту разбившегося судна находились 22 пассажира, среди которых ребенок 2014 года рождения, и 6 членов экипажа. В самолете в основном находились жители Паланы, в том числе его глава Ольга Мохирева.

По факту крушения АН-26 возбуждено уголовное дело, Камчатская прокуратура начала проверку. Следователи СКР выехали на место падения самолета.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
погибшие пассажирыкатастрофа самолетастолкнулся с сопкой
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскХолодильник и домашние вещи сгорели на пожаре в частном доме в Микрорайоне Бердска
9:44:08 7/6/2021
Холодильник и домашние вещи сгорели на пожаре в частном доме в Микрорайоне Бердска
6 июля Земля летит к Афелию - что это такое и что он означает для нас?
9:29:20 7/6/2021
6 июля Земля летит к Афелию - что это такое и что он означает для нас?
Сразу три эпидемии охватят Россию осенью 2021
9:25:09 7/6/2021
Сразу три эпидемии охватят Россию осенью 2021
Что нужно делать в День Петра и Февронии 8 июля для долгой и счастливой жизни в браке: Традиции древнего праздника и история
9:20:05 7/6/2021
Что нужно делать в День Петра и Февронии 8 июля для долгой и счастливой жизни в браке: Традиции древнего праздника и история
Собянин объявил о материальном поощрении бизнесменов Москвы, которые первыми вакцинируют 60% своих сотрудников
9:12:39 7/6/2021
Собянин объявил о материальном поощрении бизнесменов Москвы, которые первыми вакцинируют 60% своих сотрудников
Заживо сжег возлюбленную 52-летний сожитель: С ожогами 80% тела она попала в больницу
8:58:09 7/6/2021
Заживо сжег возлюбленную 52-летний сожитель: С ожогами 80% тела она попала в больницу
Как получить защиту себя и своей семьи в Рождество Иоанна Предтечи 7 июля? Главные молитвы пророку
8:20:16 7/6/2021
Как получить защиту себя и своей семьи в Рождество Иоанна Предтечи 7 июля? Главные молитвы пророку
Туристку из России с тремя детьми унесло в море в Абхазии. Есть жертвы
7:58:45 7/6/2021
Туристку из России с тремя детьми унесло в море в Абхазии. Есть жертвы
Таинственные поздравления и необычайные открытки в день Ивана Купалы 7 июля 2021 года
7:53:22 7/6/2021
Таинственные поздравления и необычайные открытки в день Ивана Купалы 7 июля 2021 года
Закрытие границ между российскими регионами из-за коронавируса оценили в Кремле
7:36:22 7/6/2021
Закрытие границ между российскими регионами из-за коронавируса оценили в Кремле