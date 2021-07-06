Разбившийся на Камчатке Ан-26 с 28 пассажирами столкнулся с сопкой. Смотрите видео с места крушения

Неблагоприятные условия погоды, ошибка пилотов или техническая неисправность судна могли стать причинами катастрофы АН-26 на Камчатке, причиной стало столкновение с сопкой, это видно по кадрам, снятым с самолета МЧС.
Обломки самолета обнаружены у поселка Палана, куда он перелетал из Петропавловско-Камчатского. По предварительным данным, все 28 человек, которые находились на борту, погибли. Поисковые мероприятия приостановлены из-за наступления ночи.
Борт пропал с радаров на расстоянии около 9 километров от места приземления, обломки самолета АН-26 найдены на расстоянии 3,8 километра от аэропорта.
Падение произошло от столкновения с сопкой, обломки могли попасть в Охотское море.
На борту разбившегося судна находились 22 пассажира, среди которых ребенок 2014 года рождения, и 6 членов экипажа. В самолете в основном находились жители Паланы, в том числе его глава Ольга Мохирева.
По факту крушения АН-26 возбуждено уголовное дело, Камчатская прокуратура начала проверку. Следователи СКР выехали на место падения самолета.