Заживо сжег возлюбленную 52-летний сожитель: С ожогами 80% тела она попала в больницу
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Заживо сжег возлюбленную 52-летний сожитель: С ожогами 80% тела она попала в больницу

8:58:097/6/2021
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По версии следствия, на чудовищный поступок он решился во время ссоры из-за возникших личных неприязненных отношений.

костер
В Твери мужчина пытался сжечь заживо свою сожительницу

В Твери полицейские задержали 52-летнего местный житель, пытавшегося сжечь свою сожительницу.

Как сообщали 6 июля в управлении МВД по Тверской области, в полицию поступило сообщение из больницы после того, как туда доставили 45-летнюю женщину с 80% ожогами тела и дыхательных путей.

Сотрудники правоохранительных органов, в том числе и следователи регионального СКР выехали на место происшествия, где опросили свидетелей.

Оказалось, что чудовищную расправу устроил гражданский муж пострадавшей. Его нашли в собственной квартире, где он прятался.

По версии следствия, на такой поступок он решился во время ссоры из-за возникших личных неприязненных отношений. Мотивы происшествия выяснит следствие. Назначен ряд экспертиз, в том числе психиатрическая.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ - «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом».

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