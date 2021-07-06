Заживо сжег возлюбленную 52-летний сожитель: С ожогами 80% тела она попала в больницу

В Твери полицейские задержали 52-летнего местный житель, пытавшегося сжечь свою сожительницу.
Как сообщали 6 июля в управлении МВД по Тверской области, в полицию поступило сообщение из больницы после того, как туда доставили 45-летнюю женщину с 80% ожогами тела и дыхательных путей.
Сотрудники правоохранительных органов, в том числе и следователи регионального СКР выехали на место происшествия, где опросили свидетелей.
Оказалось, что чудовищную расправу устроил гражданский муж пострадавшей. Его нашли в собственной квартире, где он прятался.
По версии следствия, на такой поступок он решился во время ссоры из-за возникших личных неприязненных отношений. Мотивы происшествия выяснит следствие. Назначен ряд экспертиз, в том числе психиатрическая.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ - «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом».