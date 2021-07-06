Собянин объявил о материальном поощрении бизнесменов Москвы, которые первыми вакцинируют 60% своих сотрудников
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Собянин объявил о материальном поощрении бизнесменов Москвы, которые первыми вакцинируют 60% своих сотрудников

9:12:397/6/2021Фото: Flickr
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Предприятия общепита, соблюдающие распоряжение мэра о входе по QR-кодам, получат деньги на 100% оплаты услуг ЖКХ за третий квартал 2021 года.

Сергей Собянин поддержит бизнес, выполняющий его требования
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В пресс-службе мэра Москвы сообщили о подписании Сергеем Собяниным документа, в котором объявлено о поощрении для бизнеса, раньше всех проведшего вакцинацию на своем предприятии.

По распоряжению главы столицы, первые сто предприятий, ИП и организаций, которые выполнят принятое ранее распоряжение о 60% вакцинации сотрудников, получат гранты, выделенные из бюджета.

Размер поощрения может составить до 100% НДФЛ, уплаченного за последний год, но не более 5 миллионов рублей. 50 грантов получат представители малого и среднего бизнеса, 50 достанутся иным субъектам предпринимательской деятельности.

Также в постановлении есть пункт, касающийся работы кафе и ресторанов, для которых введен вход по QR-кодам. Предприятия общепита, соблюдающие данное распоряжение мэра, получат деньги на 100% оплаты услуг ЖКХ за третий квартал 2021 года. Средства для этого будут направлены в четвертом квартале. Для получения грантов требуется соблюдение требований по QR-кодам и обеспечению вакцинацией 60% сотрудников.

Для получения субсидий достаточно подать заявку через личные кабинеты на платформах банков, в которых у предпринимателей открыты счета.

- По сути, банки станут уполномоченными представителями московских предпринимателей по сбору документов и подаче заявок на городские субсидии и гранты, а также будут консультировать своих клиентов по вопросам получения мер поддержки, — добавили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

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