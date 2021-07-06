Вакцина «ЭпиВакКорона» не работает, антител должно быть с запасом, заявил главврач новосибирской клиники
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Вакцина «ЭпиВакКорона» не работает, антител должно быть с запасом, заявил главврач новосибирской клиники

10:49:467/6/2021
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Тест на антитела с их подсчетом сейчас в день делают около 500 жителей Новосибирска. Михаил Андрушкевич рассказал от какой из российских вакцин дольше держатся антитела.

По мнению Андрушкевича, возглавляющего клинику "Санитас", если и делать прививку российским препаратом, то только "Спутником V"
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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На исследования по определению количества антител в Новосибирске постоянно приходят люди, желающие знать, нужно ли им вакцинироваться.

В клинике «Санитас» рассказали, как контролировать состояние организма и его готовность противостоять коронавирусу.

—  Титр 150 показывает нижнюю границу антител, при которой иммунитет достаточен. Мы пока видим полное совпадение: заражаются именно те, у кого этот показатель ниже 150. Правда, при этом штамм Дельта расходует гораздо большее количество антител, чем предыдущие штаммы, поэтому я бы советовал  держать уровень антител с запасом, выше 150. С более высоким показателем уже не заражаются коронавирусом,  — говорит главврач клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич. —  Предыдущие тест системы либо  давали качественный показатель, либо собственные единицы. Система «Вектор – бэста» даёт результат в международных единицах, к которым привязаны рекомендации  Всемирной организации здравоохранения.

В каждой клинике принято считать титры по разным тест-системам, в «Санитас» применяют систему, зарегистрированной компанией «Вектор-бэст», которая считается самой надежной в России в настоящее время.

— Если титр — ниже 150, то надо идти и вакцинироваться «Спутником V», который, по нашим наблюдениям  действует не менее двух месяца, если нет доступа к иностранным Pfizer/BioNTech и Moderna, — рекомендует Михаил Андрушкевич. — Но «Спутник V» не так эффективен против индийского  штамма, в отличие от предыдущего. После двух месяцев надо сдать тест, и если он ниже 150, то надо прививаться ещё раз. Но у некоторых пациентов этот показатель всё-таки держится дольше.

Тест на антитела с их подсчетом сейчас в день делают около 500 жителей Новосибирска. Михаил Андрушкевич рассказал от какой из российских вакцин дольше держатся антитела.

— Мы уже лечим от коронавируса тех, кто в мае привился «ЭпиВакКороной». Люди после неё также тяжело переносят заболевание со значительным поражением поражение лёгких. Вообще время действия вакцин сократилось. Есть примерно процентов 10, у кого прививка не работает, и антител нет, как правило, это старший возраст либо, возможно, получившие вакцину, которая поставлялась с нарушением холодовой цепи.

Главврач клиники рассказал, что в Новосибирске коронавирус отличается от той формы, которая распространена в Москве. В регионе пока нет индийского штамма, но пришли другие его формы.

— Я думаю, у нас не совсем индийский штамм (Дельта): в Москве проявляется клиника кишечная, а у нас чаще начинается  с болей в горле и насморка. Поэтому, я думаю, что у нас наряду с  индийским штаммом, присутствуют и другие вариации, — отметил специалист.

По словам Андрушкевича, «КовиВак» не эффективен в борьбе с коронавирусом, также он считает и «ЭпиВакКорону» не действующей вообще, пишет "Прецендент".

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