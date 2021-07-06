Вакцина «ЭпиВакКорона» не работает, антител должно быть с запасом, заявил главврач новосибирской клиники

На исследования по определению количества антител в Новосибирске постоянно приходят люди, желающие знать, нужно ли им вакцинироваться.
В клинике «Санитас» рассказали, как контролировать состояние организма и его готовность противостоять коронавирусу.
— Титр 150 показывает нижнюю границу антител, при которой иммунитет достаточен. Мы пока видим полное совпадение: заражаются именно те, у кого этот показатель ниже 150. Правда, при этом штамм Дельта расходует гораздо большее количество антител, чем предыдущие штаммы, поэтому я бы советовал держать уровень антител с запасом, выше 150. С более высоким показателем уже не заражаются коронавирусом, — говорит главврач клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич. — Предыдущие тест системы либо давали качественный показатель, либо собственные единицы. Система «Вектор – бэста» даёт результат в международных единицах, к которым привязаны рекомендации Всемирной организации здравоохранения.
В каждой клинике принято считать титры по разным тест-системам, в «Санитас» применяют систему, зарегистрированной компанией «Вектор-бэст», которая считается самой надежной в России в настоящее время.
— Если титр — ниже 150, то надо идти и вакцинироваться «Спутником V», который, по нашим наблюдениям действует не менее двух месяца, если нет доступа к иностранным Pfizer/BioNTech и Moderna, — рекомендует Михаил Андрушкевич. — Но «Спутник V» не так эффективен против индийского штамма, в отличие от предыдущего. После двух месяцев надо сдать тест, и если он ниже 150, то надо прививаться ещё раз. Но у некоторых пациентов этот показатель всё-таки держится дольше.
Тест на антитела с их подсчетом сейчас в день делают около 500 жителей Новосибирска. Михаил Андрушкевич рассказал от какой из российских вакцин дольше держатся антитела.
— Мы уже лечим от коронавируса тех, кто в мае привился «ЭпиВакКороной». Люди после неё также тяжело переносят заболевание со значительным поражением поражение лёгких. Вообще время действия вакцин сократилось. Есть примерно процентов 10, у кого прививка не работает, и антител нет, как правило, это старший возраст либо, возможно, получившие вакцину, которая поставлялась с нарушением холодовой цепи.
Главврач клиники рассказал, что в Новосибирске коронавирус отличается от той формы, которая распространена в Москве. В регионе пока нет индийского штамма, но пришли другие его формы.
— Я думаю, у нас не совсем индийский штамм (Дельта): в Москве проявляется клиника кишечная, а у нас чаще начинается с болей в горле и насморка. Поэтому, я думаю, что у нас наряду с индийским штаммом, присутствуют и другие вариации, — отметил специалист.
По словам Андрушкевича, «КовиВак» не эффективен в борьбе с коронавирусом, также он считает и «ЭпиВакКорону» не действующей вообще, пишет "Прецендент".