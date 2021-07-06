Сразу три эпидемии охватят Россию осенью 2021

Осенью 2020 года россиян предупреждали об одновременном распространении гриппа и коронавируса. В 2021-м ожидается еще и пневмококковая пневмония. Об этом рассказал замдиректора по научной работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Прошлой осенью нам удалось избежать этой ситуации благодаря тому, что около 70% населения привилось против гриппа. Вместе с тем, не стоит забывать о вакцинации от пневмококковой инфекции, так как в противном случае помимо вспышек гриппа и коронавируса нас может ожидать эпидемия пневмонии», - сообщил он 6 июля на пресс-конференции в ТАСС.
По его словам, необходимо обязательно привить пожилых (65+), так как они особенно тяжело реагируют и на коронавирусную инфекцию, и на грипп, и на бактериальные формы пневмонии.
Как заявил Горелова, стоит обратить внимание на массовую вакцинацию и от других опасных патологий, например, кори. Вспышки их единичны и в развитых странах происходят редко, но если ослабить бдительность, они могут вернутся.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", чтобы в стране появился коллективный иммунитет, должны поставить прививки не менее 60% населения. В Бердске на начало июля вакцинировались двумя компонентами лишь 10% - чуть более 10 тыс. человек.