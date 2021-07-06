Володин: "Путин должен оставаться нашим президентом как можно дольше"
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Володин: "Путин должен оставаться нашим президентом как можно дольше"

10:22:217/6/2021Фото: Wikimedia Commons
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По мнению спикера Государственной думы, президент России — самый сильный в мире политик.

Вячеслав Володин призывает сделать так, чтобы Путин не оставил свой пост

Россия во время президентства Владимира Путина стала сильнее, обеспеченнее, и нужно сделать все возможное, чтобы действующий глава государства мог оставаться на своем посту как можно дольше, об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

- Нам всем необходимо сделать все, чтобы он оставался нашим президентом как можно дольше. При нем Россия станет еще сильнее, люди будут жить лучше, без потрясений и войн. А если даже возникнут проблемы, как сейчас с санкциями, то пройдем их намного менее болезненно, чем в предыдущие периоды истории нашей страны, когда она была и Российской империей, и Советским Союзом, и Российской Федерацией, - сказал Володин.

Политик рассказал, что в настоящее время в мире нет более сильного руководителя, чем действующий президент.

- Сегодня в мире политика сильнее Путина нет. Он многое делает для страны, и вряд ли кто-то может быть более эффективным президентом, чем он. Одно желание, чтобы он как можно дольше оставался у власти. Надо бороться за тех, кто страну оберегает, - подчеркнул председатель нижней палаты.

Вячеслав Володин заявил, что сам никогда не хотел возглавлять государство, и не имеет таких амбиций.

- Заверяю вас, я никогда не хотел, не хочу и не буду хотеть стать президентом, - заверил спикер Госдумы.

По словам Вячеслава Володина, его любимыми политиками являются Евгений Примаков, Петр Столыпин и Владимир Путин.

После внесения изменений в Конституцию РФ, Владимир Путин может оставаться президентом до 2036 года.

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