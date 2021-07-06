Холодильник и домашние вещи сгорели на пожаре в частном доме в Микрорайоне Бердска
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Холодильник и домашние вещи сгорели на пожаре в частном доме в Микрорайоне Бердска

9:44:087/6/2021Фото: ГУ МЧС по НСО
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Огонь потушили за 25 минут - пожарное депо находится недалеко от места происшествия.

Пожар в частном доме по ул. Черемушная в Бердске

Пожар произошел в частном доме в Бердске, сообщили во вторник в управлении МЧС по Новосибирской области.

По данным ведомства, 6 июля днем загорелся частный дом на ул. Черемушной. Сообщение о возгорании поступило в бердскую пожарную часть в 15.41.

- В результате пожара огнем повреждены холодильник и домашние вещи, - уточнили в спасательном ведомстве.

Пожар ликвидировали в 16:04. На борьбу с огнем привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Стоит отметить, что пожарная часть расположена неподалеку от места происшествия.

Причины пожара и ущерб предстоит определить дознавателю отдела надзорной деятельности по Бердску. О пострадавших не сообщается.

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