Холодильник и домашние вещи сгорели на пожаре в частном доме в Микрорайоне Бердска

Пожар произошел в частном доме в Бердске, сообщили во вторник в управлении МЧС по Новосибирской области.
По данным ведомства, 6 июля днем загорелся частный дом на ул. Черемушной. Сообщение о возгорании поступило в бердскую пожарную часть в 15.41.
- В результате пожара огнем повреждены холодильник и домашние вещи, - уточнили в спасательном ведомстве.
Пожар ликвидировали в 16:04. На борьбу с огнем привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Стоит отметить, что пожарная часть расположена неподалеку от места происшествия.
Причины пожара и ущерб предстоит определить дознавателю отдела надзорной деятельности по Бердску. О пострадавших не сообщается.