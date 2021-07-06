Тестирование для привитых или переболевших ковидом отменили при возвращении в Россию из-за границы
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Тестирование для привитых или переболевших ковидом отменили при возвращении в Россию из-за границы

10:04:297/6/2021Фото: pixabay.com
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Кроме того, Роспотребнадзор отменил двукратное тестирование россиян на COVID-19 по приезде из-за рубежа. Теперь анализ нужно сдать только один раз. 

люди, аэропорт
Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за границы для россиян

С 7 июля 2021 года прибывающие из-за рубежа россияне должны соблюдать изоляцию до получения результатов теста на коронавирус, сообщает Роспотребнадзор. При этом тестирование отменяется для переболевших или вакцинированных граждан РФ.


Таким образом Роспотребнадзор отменил двукратное тестирование россиян на COVID-19 по приезде из-за рубежа. Теперь анализ нужно сдать только один раз.

Постановление на эту тему подписала глава ведомства Анна Попова.

Теперь неболевшие коронавирусом и непривитые должны сдать один тест в течение трех дней после возвращения в страну. До получения результатов анализов необходимо соблюдать режим строгой изоляции.

"При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние шесть месяцев заболевания COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР... не требуется", — сообщается в документе, опубликованном на портале правовой информации 6 июля.

До сих пор россияне, прибывающие из-за границы, должны были сдавать два теста на коронавирус: первый — в течение трех суток, а второй — в срок до пяти дней после возвращения.

С 10 июля граждане Таджикистана смогут въезжать в Россию с отрицательным ПЦР-тестом (результат должен отображаться в приложении "Путешествую без COVID"). Раньше эти условия действовали только для стран ЕАЭС. С 1 сентября такая возможность появится у приезжающих из Азербайджана, Молдавии, Узбекистана и Туркмении.

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