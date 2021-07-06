Защиты от ритейлеров попросил у депутатов гендиректор фабрики обоев "Элизиум" из Бердска
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Защиты от ритейлеров попросил у депутатов гендиректор фабрики обоев "Элизиум" из Бердска

11:13:197/6/2021Фото: zsnso.ru
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На предприятии бердские представитель заксобрания Новосибирской области встретились с местными предпринимателями, чтобы обсудить проблемы.

Руководитель "Элизиума" показал бизнесменам и депутатам свое предприятие

Депутат Заксобрания Новосибирской области и координатор партийного проекта «Локомотивы роста» Ирина Диденко провела в Бердске круглый стол по развитию производственного сектора региона. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе областного парламента. Встреча прошла на бердской фабрике обоев «Элизиум», которое позиционирует себя как успешно развивающееся предприятие.

Как отметила Диденко, круглый стол дает возможность посмотреть производственные мощности, оценить инвестиционные проекты.

- Наша задача – выходить на федеральный уровень, предлагая инструменты, чтобы возникающие системные вопросы решать на законодательном уровне. И на уровне региона, входя с предложениями в те или иные программы Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства и Министерства экономического развития, - заявила депутат от Бердска.

Во время встречи обсуждали подготовку кадров, привлечение молодых специалистов на производство, взаимодействие с крупными торговыми сетями-ритейлерами, подключение производственных мощностей к инженерным сетям.

Еще одним участником совещания стал депутат Заксобрания Валерий Бадьин, бывший спикер горсовета Бердска. По его мнению, для привлечения молодых специалистов на производства нужно использовать советский опыт.

- Мне кажется, что система образования у нас неповоротливая, негибкая, что и мешает привлекать молодежь на заводы и фабрики, в науку. Раньше, в советские времена, в исследовательские институты брали второкурсников. Занимаясь наукой, они параллельно учились. И тогда специалиста можно было получить быстрее и более универсального, с опытом работы, - констатировал Бадьин.

Гендиректор  «Элизиума» Валерий Моисеенко выразил уверенность, что в России крупные ритейлеры поставлены в более выгодные условия, чем поставщики, производители товаров:

- Условия можно сказать односторонние, они защищают крупный ритейл.  А поставщиков защищать некому. В условиях нестабильного курса доллара, в условиях пандемии увеличилась цена на составляющие, а значит, и себестоимость товара. Мы просим ритейлеров повысить продажную цену, но при этом обязаны свою продукцию поставлять по цене договора в течение года. За границей подобного рода ситуации законодательно регулируются. Там такой ситуации не может быть. Полагаю, что на законодательном уровне вопрос нужно урегулировать, - обратился к законодателям руководитель бердского предприятия, расположенного на химзаводской промышленной площадке.

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