Защиты от ритейлеров попросил у депутатов гендиректор фабрики обоев "Элизиум" из Бердска

Депутат Заксобрания Новосибирской области и координатор партийного проекта «Локомотивы роста» Ирина Диденко провела в Бердске круглый стол по развитию производственного сектора региона. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе областного парламента. Встреча прошла на бердской фабрике обоев «Элизиум», которое позиционирует себя как успешно развивающееся предприятие.
Как отметила Диденко, круглый стол дает возможность посмотреть производственные мощности, оценить инвестиционные проекты.
- Наша задача – выходить на федеральный уровень, предлагая инструменты, чтобы возникающие системные вопросы решать на законодательном уровне. И на уровне региона, входя с предложениями в те или иные программы Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства и Министерства экономического развития, - заявила депутат от Бердска.
Во время встречи обсуждали подготовку кадров, привлечение молодых специалистов на производство, взаимодействие с крупными торговыми сетями-ритейлерами, подключение производственных мощностей к инженерным сетям.
Еще одним участником совещания стал депутат Заксобрания Валерий Бадьин, бывший спикер горсовета Бердска. По его мнению, для привлечения молодых специалистов на производства нужно использовать советский опыт.
- Мне кажется, что система образования у нас неповоротливая, негибкая, что и мешает привлекать молодежь на заводы и фабрики, в науку. Раньше, в советские времена, в исследовательские институты брали второкурсников. Занимаясь наукой, они параллельно учились. И тогда специалиста можно было получить быстрее и более универсального, с опытом работы, - констатировал Бадьин.
Гендиректор «Элизиума» Валерий Моисеенко выразил уверенность, что в России крупные ритейлеры поставлены в более выгодные условия, чем поставщики, производители товаров:
- Условия можно сказать односторонние, они защищают крупный ритейл. А поставщиков защищать некому. В условиях нестабильного курса доллара, в условиях пандемии увеличилась цена на составляющие, а значит, и себестоимость товара. Мы просим ритейлеров повысить продажную цену, но при этом обязаны свою продукцию поставлять по цене договора в течение года. За границей подобного рода ситуации законодательно регулируются. Там такой ситуации не может быть. Полагаю, что на законодательном уровне вопрос нужно урегулировать, - обратился к законодателям руководитель бердского предприятия, расположенного на химзаводской промышленной площадке.