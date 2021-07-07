Календарь дачника на 7 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
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07.07
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Календарь дачника на 7 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

9:20:197/7/2021Фото: pixabay
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Активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.

Луна в знаке Близнецы. Малоплодородный знак, но более плодородный, чем Водолей, Лев и Овен

7 июля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 27 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака БлизнецыПроцент освещенности Луны составляет 7%. Восход Луны в 01:38, а закат в 19:21.

Хронология лунных дней


  • 26 лунный день c 01:19 06.07.2021 по 01:38 07.07.2021
  • 27 лунный день c 01:38 07.07.2021 и до следующего дня

Луна в знаке зодиака Близнецы (±)

Луна в знаке Близнецы. Малоплодородный знак, но более плодородный, чем Водолей, Лев и Овен. Растения, посеянные и посаженные под этим знаком, не имеют ярко выраженного вкуса и запаха, будут иметь неустойчивый стебель, требующий опоры.

Посев и посадка в эти дни способствует образованию мощной корневой системы. Однако лучше не сеять и не сажать — урожай будет неважным.

Благоприятно в близнецах:


  • посев и посадка дынь, вьющихся растений, а также тех растений, которые имеют усы, таких как: дыни, земляника, фасоль и горох;
  • посадка и посев ампельных и декоративных растений со свисающими, стелющимися или ползучими стеблями;
  • рыхление без полива, окучивание, прореживание всходов, прополка;
  • опрыскивание от вредителей и болезней;
  • обрезка усов у земляники, удаление поросли, формирование, санитарная прочистка, пасынкование, прищипка и прививка;
  • уборка на долгое хранение плодов и корнеплодов, включая картофель;
  • уборка зерновых культур, заготовка цветков, сбор лекарственных трав, сбор плодов на семенники и семян лекарственных растений, выкопка луковиц и клубней;
  • срезание цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
  • сенокос;
  • покос газонов, чтобы трава медленно отрастала;
  • заготовка дров;
  • выкопка луковиц и клубней;
  • заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина;
  • выпечка.

Возможны в Близнецах посев, посадка, пересадка и укоренение черенков культур:


  • кустарниковых и вьющихся растений: лианы, пассифлора, плющ и др.;
  • овощных: бобовые, капуста (брокколи, кольраби, пекинская, савойская, цветная), перец горький, редис;
  • пряно-зеленых: валериана, мята, петрушку, фенхель, шпинат;
  • плодово-ягодных: дыни, виноград, земляника, лимонник;
  • цветов: душистый горошек, ландыш, пассифлора, роза;
  • комнатных растений: аспарагусы (густоцветковый, Мейера, перистый, спаржевый), зебрина, каллизия изящная, перистые пальмы (финик канарский, кокос Ведделя), сеткреазия пурпурная, традесканции, хлорофитум хохлатый, цианотис кьюсский.

Не благоприятно в близнецах:


  • посадка и пересадка травянистых растений.

27 лунный день (+)

7 июля 2021 года в 12:00 — 27 лунный день. День новых знаний, мудрости и интуиции. Этот день благоприятен для работы в саду и огороде. Энергетика этого лунного дня позволит определить, какие растения в огороде чувствуют себя плохо, например, из-за неправильно выбранного места для посадки. Эти растения необходимо пересадить в самое ближайшее время.

Рекомендуется в 27 лунный день:


  • посев и посадка растений, у которых съедобной является подземная часть;
  • обрезка, прививка и перепрививка;
  • прополка сорняков и опрыскивание растений от болезней и вредителей.

Не рекомендуется в 27 лунный день:


  • прищипка и пикирование корней;
  • работа с садовым инвентарем.

Убывающая Луна (±)

Луна находится в фазе Убывающая Луна. Активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.

Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.

На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.

В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.

На убывающей Луне благоприятно:


  • посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
  • прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
  • обрезка растений для замедления роста побегов;
  • обрезка усов земляники;
  • выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
  • срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
  • сбор урожая для длительного хранения;
  • заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
  • допускается органическая подкормка, но только корневая.

Влияние дня недели (+)

День недели - среда. Этому дню покровительствует Меркурий, вестник богов. В среду можно переделать много дел в огороде, отложенных вами на потом. Среда вообще хороша для любого вида работы. Особенно же легко дается подсчет урожая.

Среда благоприятна для растений, они хорошо переносят любые виды работ. Хороша она и для создания заделов на будущее, в течение этого дня вы можете многое сделать в огороде и саду, с тем чтобы максимально высвободить вторую половину недели.

Источник: mirkosmosa.ru

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