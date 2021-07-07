Светлые слова и открытки в Рождество Иоанна Крестителя 7 июля 2021 года
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Светлые слова и открытки в Рождество Иоанна Крестителя 7 июля 2021 года

12:15:157/7/2021Фото: bipbap.ru
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Этот двунадесятый праздник посвящен самому почитаемому пророку - Иоанну Крестителю.

Рождество Иоанна Предтечи

Веками хранимая святость...
Она как бальзам для души,
Что дарит поистине радость
В мирской, приземленной глуши.

Неважно — богат или беден,
Несчастлив по воле других:
Пусть ум наш всегда будет светел
Средь дел каждодневных, мирских.

Рождество Иоанна Предтечи

Рождество Иона Предтечи настала,
Ну же, давай свечи зажигай,
Чтоб Святая сила на защиту встала,
Душу, ты от горя закрывай.

И еще тебе желаю мира,
Веру ты свою не потеряй,
Чтобы худо пролетело мимо,
Ты плохое просто отпускай!

Рождество Иоанна Предтечи

Вновь Предтечи рождество,
Ведь сегодня он родился,
Это словно волшебство —
То, как мальчик появился.

Так давайте это день
Встретим добрыми делами,
Прочь прогоним грусть и лень,
Мы хорошими словами.

Будем счастья всем желать,
И премного веселиться,
Иоанна вспоминать,
Миру доброму дивиться!

Рождество Иоанна Предтечи

Говорят, что нет пророка у себя в отечестве,
Но поведал правду нам Иоанн Предтеча.
Откровение господне он внимал послушно,
О пришествии Христа в будущем грядущем.
Не страшась врагов и зла, истину пророча,
Верил, господу молясь днем и даже ночью.
Начал обращать людей к вере христианской,
Мученика смерть приняв, с ней он не расстался.
Понеслась благая весть верующим людям,
И за это славный день нынче не забудем!

Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru

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