Светлые слова и открытки в Рождество Иоанна Крестителя 7 июля 2021 года

Веками хранимая святость...
Она как бальзам для души,
Что дарит поистине радость
В мирской, приземленной глуши.
Неважно — богат или беден,
Несчастлив по воле других:
Пусть ум наш всегда будет светел
Средь дел каждодневных, мирских.
Рождество Иона Предтечи настала,
Ну же, давай свечи зажигай,
Чтоб Святая сила на защиту встала,
Душу, ты от горя закрывай.
И еще тебе желаю мира,
Веру ты свою не потеряй,
Чтобы худо пролетело мимо,
Ты плохое просто отпускай!
Вновь Предтечи рождество,
Ведь сегодня он родился,
Это словно волшебство —
То, как мальчик появился.
Так давайте это день
Встретим добрыми делами,
Прочь прогоним грусть и лень,
Мы хорошими словами.
Будем счастья всем желать,
И премного веселиться,
Иоанна вспоминать,
Миру доброму дивиться!
Говорят, что нет пророка у себя в отечестве,
Но поведал правду нам Иоанн Предтеча.
Откровение господне он внимал послушно,
О пришествии Христа в будущем грядущем.
Не страшась врагов и зла, истину пророча,
Верил, господу молясь днем и даже ночью.
Начал обращать людей к вере христианской,
Мученика смерть приняв, с ней он не расстался.
Понеслась благая весть верующим людям,
И за это славный день нынче не забудем!
Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru