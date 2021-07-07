Как оригинально поздравить с Днем семьи, любви и верности 8 июля своих родных?

С Днем верности, любви, семьи!
Семью свою люби, цени,
Не обижай, не предавай,
А дорожи и понимай.
Семья — начало всех начал,
Надежный жизненный причал.
И счастлив тот, кто это понял,
В семье тот весел и доволен.
Всегда друг другом дорожите,
Заботой нежной окружите.
Любовь в семье — совместный труд,
Пусть в ней царит всегда уют.
С Днем семьи, с Днем верности!
С праздником, родные!
С Днем любви и нежности,
Наши дорогие!
Пусть не будет поводов
И причин для ссор,
Пусть благополучие
Не покинет дом.
Счастья и здоровья
Всей вашей семье,
Солнечной погоды
В доме и в душе!
С Днём семьи, любви и верности
Поздравляю от души!
Мира вам желаю, нежности,
Счастье пусть в ваш дом спешит,
Дом пусть будет, словно чаша,
Любовью, радостью полна,
Улыбайтесь вы почаще,
Пусть в душе цветёт весна!
С Днем семьи, любви и верности!
Будьте счастливы всегда,
Вам — добра, тепла и нежности,
Чтоб хватило на года,
Красоты и понимания,
Жить без глупых споров, ссор,
Не угасло чтоб желание
Раздувать любви костер!
Источник: bonnycards.ru, pozdravok.ru