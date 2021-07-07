Как оригинально поздравить с Днем семьи, любви и верности 8 июля своих родных?
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Как оригинально поздравить с Днем семьи, любви и верности 8 июля своих родных?

11:20:027/7/2021Фото: bonnycards.ru
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Красивые открытки и поздравления с Днем семьи, любви и верности для самых крепких пар.

День семьи, любви и верности

С Днем верности, любви, семьи!
Семью свою люби, цени,
Не обижай, не предавай,
А дорожи и понимай.

Семья — начало всех начал,
Надежный жизненный причал.
И счастлив тот, кто это понял,
В семье тот весел и доволен.

Всегда друг другом дорожите,
Заботой нежной окружите.
Любовь в семье — совместный труд,
Пусть в ней царит всегда уют.

День семьи, любви и верности

С Днем семьи, с Днем верности!
С праздником, родные!
С Днем любви и нежности,
Наши дорогие!

Пусть не будет поводов
И причин для ссор,
Пусть благополучие
Не покинет дом.

Счастья и здоровья
Всей вашей семье,
Солнечной погоды
В доме и в душе!

День семьи, любви и верности

С Днём семьи, любви и верности
Поздравляю от души!
Мира вам желаю, нежности,
Счастье пусть в ваш дом спешит,
Дом пусть будет, словно чаша,
Любовью, радостью полна,
Улыбайтесь вы почаще,
Пусть в душе цветёт весна!

День семьи, любви и верности

С Днем семьи, любви и верности!
Будьте счастливы всегда,
Вам — добра, тепла и нежности,
Чтоб хватило на года,

Красоты и понимания,
Жить без глупых споров, ссор,
Не угасло чтоб желание
Раздувать любви костер!

Источник: bonnycards.ru, pozdravok.ru

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