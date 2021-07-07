Ким Кардашьян пообедала пастой в ресторане Trevi в Риме во время своих итальянских приключений

Ким Кардашьян пробует экзотические блюда в Риме, продолжая свою итальянскую экскурсию на выходных.
40-летняя звезда реалити-шоу поделилась несколькими снимками, обедая пастой в ресторане Trevi в воскресенье днем.
Она также поделилась снимками у фонтана Треви в столице Италии, при этом создавая стильный образ.
«Панцирь черепахи в Треви», - подписала она свою фотографию, обедая в ресторане.
На ней было мини-платье без бретелей Dolce & Gabbana с черепаховым рисунком, которое демонстрировало широкие декольте для образа во время ужина.
акже модница продемонстрировала свои ногти, подходящие к мини-платью из линии Kim K Beauty.
Завершив свой образ тонкими солнцезащитными очками, она села у фонтана после обеда.
Ким продемонстрировала свои навыки владения скутером в белой кожаной юбке во время посещения Испанской лестницы в Риме.
Она посетила Ватикан в четверг, написав душевный пост о визите в своем Instagram.
«У нас были самые невероятные впечатления от поездки по Ватикану @vaticanmuseums, - начала Кардашьян в своем посте. - Было потрясающе иметь возможность лично увидеть все культовые произведения искусства, архитектуры и древнеримские скульптуры, особенно работы Микеланджело».
-У нас даже была возможность просмотреть их личный архив мантий, которые носили все папы в истории, начиная с 1500-х годов, - сказала она.
Далее она поблагодарила OC Special «за организацию визита», добавив: «Не волнуйтесь, я придерживалась дресс-кода и полностью прикрывалась, находясь внутри базилики Святого Петра и Сикстинской капеллы».
Не совсем ясно, как долго продлится ее поездка в Рим или какие места в итальянской столице она планирует посетить в следующий раз.
Источник: dailymail.co.uk