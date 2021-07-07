Причина развода Харламова и Асмус: почему рассталась звездная пара?
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Причина развода Харламова и Асмус: почему рассталась звездная пара?

1:00:457/7/2021,Мария РодченковаФото: instagram.com/asmuskristina, instagram.com/garikkharlamov
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Бывшие партнеры сохранили добрые, дружеские отношения, чтобы их совместная дочь не переживала расставание.

Спустя некоторое время после объявления о разрыве Кристина Асмус сделала запись в инстаграме

Пара объявила о решении развестись в июне 2020 года. С тех пор ходило много слухов о причине, вплоть до того, что Асмус изменила супругу, также якобы на развод повлиял фильм с откровенными сценами, в котором снималась актриса. О том, почему распалась звездная пара - в нашем материале.

Гарик Харламов и Кристина Асмус провели в браке около 7 лет, после чего приняли решение разойтись. Как сообщали оба, причиной не являлся посторонний человек, также на развод никак не повлиял фильм “Текст”, в котором актриса снялась в откровенных постельных сценах. Кроме этого, пересуды вызывал фильм “Китобой”, в котором Асмус играла роль вебкам модели. Такие роли не оценили многие фанаты пары и сообщили, что могут понять почему Харламов решил развестись с женой.

После этого другие предположения высказывали не только поклонники, но и друзья знаменитостей. Например, подруга актрисы неожиданно заявила, что развод состоялся из-за того, что Асмус не нравился внешний вид мужа, он набрал вес. До этого ходило мнение, что именно Харламов инициировал расставание. Также ему приписывали роман с актрисой Яной Кошкиной.

В одном из интервью Гарик Харламов все-таки признался о том, что стало причиной разрыва многолетних отношений. По его словам, конкретной причины для развода не было, просто чувства постепенно иссякали, а затем и вовсе исчезли. Со временем у обоих знаменитостей поменялся круг общения и интересы, что еще сильнее отдалило их друг от друга. К тому же, они поняли, что не подходят друг другу, потому что являются разными людьми. Также Харламов добавил, что решение принималось вместе. При этом актриса отрицала такое признание.

Спустя месяц после объявления о разрыве, Ляйсан Утяшева посещала день рождения, на котором был шоумен. Она отметила, что он выглядел хорошо и по виду не переживал из-за развода. По другим данным, комик переживал развод с женой тяжело, но все равно он успел сняться в двух сериалах, а также озвучить персонажа мультфильма. Он не прекращал съемки в “Comedy-клаб”. Недавно стало известно, что Харламов на свою дочь переписал четырехэтажное здание, стоимость которого оценивается в 100 миллионов рублей.

Спустя некоторое время после объявления о разрыве Кристина Асмус сделала запись в инстаграме, где написала, что из-за усталости от супруга, она от него ушла и теперь полностью счастлива, занимается новыми проектами и съемками. Отмечается, что бывшие партнеры сохранили добрые, дружеские отношения, чтобы их совместная дочь не переживала расставание. Из-за того, что звезды делали противоречивые заявления, фанаты до сих пор гадают что же стало истинной причиной разрыва.

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