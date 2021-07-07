Как синдрома пустого гнезда влияет на ваш брак: последствия могут быть печальными

К сожалению, синдром пустого гнезда поражает не только отдельных людей, но и браки и семьи.
Синдром пустого гнезда определяется как «явление, при котором родители испытывают чувство печали и потери, когда последний ребенок уходит из дома».
Некоторые исследования связывают синдром пустого гнезда и романы, особенно если в браке уже были проблемы в отношениях, пишет yourtango.com.
Так что не думайте, что с вашим мужем или женой все будет хорошо, а ваш брак станет крепче - для этого нужно действовать.
Какая связь между синдромом пустого гнезда и проблемами брака?Когда ваши дети были маленькими и хаотичными, с множеством вечеринок по случаю дня рождения и мероприятий каждые выходные, вы мечтали о днях, когда они будут старше и у вас будет не так много заботы.
Возможно, вы мечтали спать полными ночами, не заботясь о детях, а по субботам выспаться. Или вы хотели, чтобы угрюмые подростковые годы закончились, а жизнь была свободной от драмы, чтобы вы, наконец, могли делать что-то для себя.
Вы надеялись, что когда придет свободное время, вы сможете расслабиться и насладиться свободой выбора, как вести свой день.
Однако проблема с таким мышлением заключается в том, что большинство людей не ожидают воздействия на брак, когда дети уезжают, и семья снова остается только вы двое.
Большинство пар больше всего заботятся о потребностях своих детей. Возможно, им даже потребовались дополнительные рабочие места или часы, чтобы дать своим детям все самое лучшее в жизни.
Происходит так, что родители становятся настолько занятыми, что проводят меньше времени в паре, а больше времени просто делают.
Таким образом, к тому времени, когда их взрослые дети выйдут из дома, оба партнера могут внезапно оказаться менее занятыми.
Теперь они чувствуют пустоту. Или они по-прежнему заняты и чувствуют себя одинокими, потому что им не хватает любви и внимания, которые они уделяли и получали от детей.
Переход в пустое гнездо часто бывает труднее, чем думает большинство родителей.Для пустых гнезд - это невероятно большое изменение, к которому нужно привыкнуть после стольких лет.
Например, если ваши дети впервые уезжают в институт или официально переезжают, тишина дома может стать невыносимой. Расстояние между вами и вашим партнером может быть более очевидным.
Если один человек в браке заботился гораздо больше, чем другой, он может чувствовать себя потерянным, не зная, кто они, что они хотят делать дальше или что делает их более счастливыми.
Жить без цели ужасно. Итак, как тебе преодолеть это чувство?
Узнайте о своих увлечениях, интересах, о том, что вы больше всего цените в жизни, и о том, чего вы хотите от своего будущего.
Может быть, вы хотите начать свой бизнес или найти работу, которая вам нравится. Или, возможно, вы увлечены благотворительностью и благотворительностью. Некоторые люди могут захотеть освоить новый навык или принять личный вызов.
То, что пара желает и решает делать в своей следующей жизни, должно быть решено, чтобы исчезли тяжелые симптомы пустого гнезда.
Постоянное плохое настроение у одной или обеих сторон может привести к тому, что они будут выражать недовольство друг другом. Или они просто будут избегать друг друга. Это вызывает еще большую душевную боль и боль, что приводит к дальнейшему нарушению связи.
Иногда синдром пустого гнезда может усугубить проблемы, которые уже есть у супружеских пар.Без детей, за которыми можно было бы спрятаться, парам не сбежать. Они могут даже спросить, хотят ли они продолжать оставаться в браке.
Некоторые пары, у которых были проблемы в отношениях, просто ждали, пока дети уедут, и теперь они хотят собственных изменений, быть эгоистичными и жить для себя.
Часто пары недооценивают количество горя, которое может принести пустое гнездо. Многие, к сожалению, впадают в депрессию и застревают, цепляясь за нее - это заглушает их боль.
Если это заставляет вас беспокоиться о проблемах брака с пустым гнездом, знайте, что это не конец света для всех пар.Некоторые браки процветают после того, как дети уезжают из дома. Теперь есть больше времени и места, чтобы уделять друг другу внимание, признательность и привязанность.
Некоторые пары используют эмоциональную боль от ухода своих детей, чтобы расти вместе, а не разлучаться. Они эмоционально поддерживают друг друга, а также вкладывают время и энергию в организацию и вместе занимаются новыми делами.
Вы даже можете воспользоваться этой возможностью, чтобы поделиться друг с другом своими мечтами и планами на будущее.
Не позволяйте пустому гнезду повлиять на ваш семейный настрой. Ключевым моментом является возвращение к основам.
Здесь вы и ваш супруг можете воссоздать совершенно новые отношения, которые станут лучше, чем когда-либо.