Новые вариантах лечения коронавируса открыли ученые

Недавнее исследование вирусологов из Университета штата Канзас демонстрирует успешное постинфекционное лечение SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19.
Исследователи Колледжа ветеринарной медицины Юнджон Ким и Кён-Ок "KC" Чанг опубликовали исследование в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Они обнаружили, что модели животных, инфицированные SARS-CoV-2 и обработанные дейтерированным ингибитором протеазы, значительно увеличили выживаемость и снизили вирусную нагрузку в легких.
Результаты показывают, что постинфекционное лечение ингибиторами протеаз, которые необходимы для репликации вируса, может быть эффективным лечением против SARS-CoV-2. Эти ингибиторы протеаз представляют собой класс противовирусных препаратов, которые предотвращают репликацию вируса за счет избирательного связывания с вирусными протеазами и блокирования активации белков, необходимых для производства инфекционных вирусных частиц.
-Мы разработали ингибитор протеазы GC376 для лечения фатальной коронавирусной инфекции у кошек, который сейчас находится в стадии коммерческой разработки в качестве нового исследуемого препарата для животных, - сказал Ким, доцент кафедры диагностической медицины и патобиологии. - После появления COVID-19 многие исследовательские группы сообщили, что этот ингибитор также эффективен против коронавируса, вызывающего COVID-19, и многие в настоящее время занимаются разработкой ингибиторов протеазы для лечения.
Ким и Чанг модифицировали GC376, используя инструмент под названием дейтерирование, чтобы проверить его эффективность против SARS-CoV-2.
-Лечение мышей, инфицированных SARS-CoV-2, дейтерированным GC376 значительно улучшило выживаемость, репликацию вируса в легких и потерю веса, что показывает эффективность противовирусного соединения, - сказал Чанг, профессор диагностической медицины и патобиологии. -Результаты показывают, что дейтерированный GC376 имеет потенциал для дальнейшего развития, и этот метод дейтерирования может быть использован с другими противовирусными соединениями для получения мощных ингибиторов.
Вирусологи продолжают разрабатывать улучшенные ингибиторы различными методами. Дейтерированный GC376 в настоящее время оценивается для дальнейшего потенциального развития.
Источник: medicalxpress.com