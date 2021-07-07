Новые вариантах лечения коронавируса открыли ученые
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Новые вариантах лечения коронавируса открыли ученые

4:00:007/7/2021Фото: pixabay.com
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Результаты показывают, что постинфекционное лечение ингибиторами протеаз, которые необходимы для репликации вируса, может быть эффективным лечением против SARS-CoV-2.

Вирусологи продолжают разрабатывать улучшенные ингибиторы различными методами
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Недавнее исследование вирусологов из Университета штата Канзас демонстрирует успешное постинфекционное лечение SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19.

Исследователи Колледжа ветеринарной медицины Юнджон Ким и Кён-Ок "KC" Чанг опубликовали исследование в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Они обнаружили, что модели животных, инфицированные SARS-CoV-2 и обработанные дейтерированным ингибитором протеазы, значительно увеличили выживаемость и снизили вирусную нагрузку в легких.

Результаты показывают, что постинфекционное лечение ингибиторами протеаз, которые необходимы для репликации вируса, может быть эффективным лечением против SARS-CoV-2. Эти ингибиторы протеаз представляют собой класс противовирусных препаратов, которые предотвращают репликацию вируса за счет избирательного связывания с вирусными протеазами и блокирования активации белков, необходимых для производства инфекционных вирусных частиц.

Просвечивающая электронная микрофотография частиц вируса SARS-CoV-2, выделенных от пациента. Изображение получено и обработано цветом в Комплексном исследовательском центре NIAID (IRF) в Форт-Детрике, штат Мэриленд. Изображение: NIAID

-Мы разработали ингибитор протеазы GC376 для лечения фатальной коронавирусной инфекции у кошек, который сейчас находится в стадии коммерческой разработки в качестве нового исследуемого препарата для животных, - сказал Ким, доцент кафедры диагностической медицины и патобиологии. - После появления COVID-19 многие исследовательские группы сообщили, что этот ингибитор также эффективен против коронавируса, вызывающего COVID-19, и многие в настоящее время занимаются разработкой ингибиторов протеазы для лечения.
Ким и Чанг модифицировали GC376, используя инструмент под названием дейтерирование, чтобы проверить его эффективность против SARS-CoV-2.

-Лечение мышей, инфицированных SARS-CoV-2, дейтерированным GC376 значительно улучшило выживаемость, репликацию вируса в легких и потерю веса, что показывает эффективность противовирусного соединения, - сказал Чанг, профессор диагностической медицины и патобиологии. -Результаты показывают, что дейтерированный GC376 имеет потенциал для дальнейшего развития, и этот метод дейтерирования может быть использован с другими противовирусными соединениями для получения мощных ингибиторов.

Вирусологи продолжают разрабатывать улучшенные ингибиторы различными методами. Дейтерированный GC376 в настоящее время оценивается для дальнейшего потенциального развития.

Источник: medicalxpress.com

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