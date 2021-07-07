Коронавирус будет больше похож на простуду, чем на грипп, уверены ученые

Профессор Пол Хантер сказал, что повышение иммунитета сделает Covid менее серьезным, потому что он, скорее всего, перестанет вызывать рост числа смертельных случаев.
Другие эксперты также заявили на прошлой неделе, что Covid стал похож на «простуду».
Covid станет больше похожим на простуду, чем на грипп, и в течение нескольких лет достигнет «равновесия» среди населения, считают ведущие ученые.
Профессор Пол Хантер, эксперт по инфекционным заболеваниям из Университета Восточной Англии, сказал, что вирус «не вызовет болезнь, которую мы узнали за последний год», потому что очень многие будут защищены с помощью вакцинации или предыдущего заражения.
Внедрение вакцинации в Великобритании уже сделало Covid менее серьезным для миллионов людей, снизив риск смерти до менее чем одного человека из 1000 по сравнению с примерно одним из 100 во второй волне пандемии.
А поскольку вирус будет эндемическим, а это означает, что он никогда не будет искоренен, у людей постепенно вырастет естественный иммунитет, и симптомы со временем будут «напоминать симптомы обычной простуды», - предположил профессор Хантер.
Он добавил, что коронавирус, вероятно, достигнет стабильной точки в течение следующих нескольких лет, где он будет продолжать распространяться, но практически не приведет к смертельному исходу или серьезным заболеваниям.
Четыре других коронавируса заражают людей неоднократно в течение их жизни, но обычно вызывают только симптомы, похожие на простуду.
Исследователи Covid-отслеживания говорят, что болезнь уже начала переходить в «сильную простуду», вызывая насморк, головную боль и чихание.
Обсуждая угрозу, которую представляет Covid в будущем, профессор Хантер сказал The Times: «Это не будет похоже на грипп. Это будет похоже на коронавирус, а у нас уже есть четыре эндемичных коронавируса, которые были частью человеческого общества более века. Это не вызовет болезнь, которую мы узнали за последний год, но все больше и больше напоминает простуду. Мы с вирусом найдем равновесие, и это равновесие в течение нескольких лет не будет включать много тяжелых случаев или смертей».
Профессор Хантер также сказал, что Британии следует приготовиться к «зимнему всплеску» госпитализаций и смертей от Covid.
Хотя, по его словам, это будет «значительно меньше, чем от сезонного гриппа», который сильнее простуды.
Простуда часто проходит в течение нескольких дней и вызывает чуть больше, чем насморк.
Но грипп, от которого ежегодно умирает около 20 000 британцев, может быстро перерасти в пневмонию.
Ожидается, что этой зимой заболеваемость гриппом резко возрастет, потому что очень немногие люди в настоящее время имеют против него иммунитет, в основном из-за блокировки Covid, препятствующей распространению всех вирусов.
Но ежегодная кампания по вакцинации против гриппа по-прежнему будет проводиться для борьбы с этим.
Эпидемиолог Королевского колледжа Лондона профессор Тим Спектор сказал на прошлой неделе, что Covid теперь похож на «сильную простуду» благодаря прививкам.
Руководитель крупнейшего британского исследования по отслеживанию симптомов сказал: «Хотя уровень заражения Covid высок, обнадеживает то, что вакцинация защищает уязвимых слоев населения, а смертность остается очень низкой. Данные исследования ZOE Covid показывают, что симптомы более легкие и похожи на симптомы сильной простуды, с насморком, головной болью и болью в горле среди основных симптомов для всех групп.
Чихание также стало симптомом среди частично или полностью вакцинированных людей».
Ученые и медики хотят, чтобы список симптомов Covid, который включает только высокую температуру, новый непрерывный кашель и потерю вкуса и запаха, был расширен на фоне опасений, что легкие инфекции могут быть пропущены.
Вакцины очень эффективны для защиты людей от госпитализации и смерти от болезни, но менее способны блокировать инфекции.
Но иммунный ответ, который они вызывают, означает, что многие люди могут бороться с ним только после легкой формы болезни.
Почти 45,3 миллиона британцев, или 86 процентов взрослого населения, получили хотя бы одну дозу вакцины, а 33,6 миллиона, или 63,8 процента, получили обе дозы.
Источник: dailymail.co.uk