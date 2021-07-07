Вздутие живота: три симптома сигнализируют о серьезном заболевании

Вздутие живота - обычное явление. В большинстве случаев ощущение подавляется, и любые сопутствующие симптомы исчезают. Однако, если вздутие живота возникает вместе с этими тремя симптомами, это может быть признаком чего-то более серьезного.
Врачи предупредили, что в наши дни они наблюдают настоящую эпидемию вздутия живота. Причина вздутия живота может варьироваться от доброкачественных, но неприятных состояний, включая синдром раздраженного кишечника, непереносимость лактозы, до серьезных диагнозов, таких как рак. Но как узнать, является ли вздутие живота неприятностью или признаком чего-то более серьезного?
Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что вздутие живота, которое является продолжительным, тяжелым и сопровождается другими тревожными симптомами, такими как диарея, запор, потеря веса или кровотечение, может указывать на что-то более серьезное.
Частые приступы диареи являются отличительным признаком СРК, а также воспалительного заболевания кишечника или целиакии.
Простой прием пищи может усилить кишечные сокращения, что приведет к приступам диареи.
Запор возникает, когда стул становится резервным в толстой кишке и может указывать на пищевую аллергию или непереносимость.
Похудание - один из главных предупреждающих знаков серьезного вздутия живота.
Эксперты предупреждают, что если вы заметили потерю веса, несмотря на отсутствие изменений в вашем рационе, особенно если это 10 или более процентов вашего веса, это должно быть поводом для беспокойства.
Похудание может быть связано с опухолями, которые давят на кишечник, заставляя человека чувствовать себя сытым даже после небольшого количества еды.
Чувство сытости также может быть вызвано веществами, выделяемыми опухолями, которые подавляют аппетит человека, вызывая быструю потерю веса.
Кровь в стуле при серьезном вздутии живота - повод для беспокойства.
Всегда следует оценивать кровотечение, поскольку оно может быть признаком рака, особенно рака толстой кишки или матки.
Вздутие живота - один из первых симптомов рака яичников, который вы можете заметить, но обычно его считают признаком запущенного заболевания.
Вздутие живота отличается от вздутия живота, когда живот фактически увеличивается в размерах, хотя обе эти особенности могут присутствовать, пишет Health Engine.
- Если вы испытываете вздутие живота, важно обратиться к врачу, чтобы убедиться, что нет ничего серьезного. В частности, если у вас есть симптомы диареи, запора, потери веса или кровотечения из любого участка желудочно-кишечного тракта (рвота кровью, кровавый или темный стул), существует большая вероятность того, что присутствует что-то более серьезное, а не просто функциональная проблема
Когда вы обратитесь к врачу, вы должны быть готовы ответить на подробные вопросы о:
- Продолжительность вздутия живота
- Ваша диета
- Связь вздутия живота с некоторыми продуктами
- Если вы женщина, любые изменения вздутия живота во время менструального цикла.
- Любые другие сопутствующие симптомы
- Любая история болезни в прошлом
- Текущие лекарства
Источник: express.co.uk