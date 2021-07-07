С Днём семьи, любви и верности 8 июля: уникальные открытки и поздравления для самых счастливых

В день семьи вам пожелаю —
Крепости семейных уз,
Чтобы был под силу вам,
Даже самый тяжкий груз!
Детки были чтоб здоровы,
Бегали и тут, и там,
Да и вам не приходилось
Бегать чтоб по докторам!
День семьи — чудесный праздник,
Но скажу я вам любя,
Что любить, ценить друг друга,
Нужно каждый день, друзья!
День сегодня светлый, благостный,
День гармонии и нежности,
Праздник трепетный и радостный —
День семьи, любви и верности!
Пусть очаг всегда в семье горит,
Согревая вас своим теплом.
В отношеньях пусть любовь царит,
Входит мир и счастье в каждый дом.
Как хорошо, когда есть дом,
Тепло, уют, любовь, забота.
И можем спрятаться мы в нем,
Когда устали от работы.
Родные ждут и берегут,
И создают нам тыл надежный.
Всегда, чтоб ни было, поймут,
Поддержат нас в решеньи сложном.
Мы все хотим поздравить Вас,
Со Всероссийским днем семьи.
И пожелать Вам в этот час,
Верности, счастья и Любви.
Не может человек богатым быть,
Даже имея миллионы денег,
Когда семью не в силах сохранить,
Ничто его не ждет и согреет.
И деньги не обнимут твои плечи,
И золото не будет ждать тебя,
Важней, когда встречает вечер
Счастливая и дружная семья.
Семья. И нет ее дороже.
Всегда поддержит и поймет,
И заменить ничто не сможет,
Когда ее не достает!
Пусть люди ценят это чудо,
Не разменяют на металл,
Тепло домашнего уюта,
Чтоб каждый на Земле узнал!
Поздравляю с Днем семьи,
С Днем любви и верности,
Вам желаю я купаться
В океане нежности.
Крепкой будет пусть семья,
Подрастают дети,
Будет пусть любовь для вас
Дороже всех на свете.
Всероссийский день семьи
Весело встречайте,
Чувства нежные свои
Любовью укрепляйте.
Источник: pozdravok.ru