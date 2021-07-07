"Фу, ну правда мерзко": Почему мужчины в Бердске смачно харкают и сморкаются на улицах при детях, ответил психолог
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"Фу, ну правда мерзко": Почему мужчины в Бердске смачно харкают и сморкаются на улицах при детях, ответил психолог

9:51:237/7/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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Такие примеры встречаются только в особых случаях, в основном же это просто плохая привычка.

Психологи считают, что это проявление брутальности

В “Подслушано Бердск” на местных мужчин пожаловались за непристойное поведение на улицах города. Бердчан обвиняют в откровенных плевках прямо на тротуар, а также в “мощном сморканье” в парке.

- Мужики, почему вы плюёте и сморкаетесь на улице? Какая необходимость делать это прилюдно? - задает вопрос подписчик. И добавляет:

- Фу, ну правда мерзко выглядит! Идёт себе прилично одетый мужик, мимо него проходят женщины с детьми, бабули с внуками, а он смачно харкает и сплёвывает. Есть ещё любители мощно высморкаться в парке, например. При детях! Для кого это обычная практика, почему не стесняетесь? Не противно? Можно же за дом отойти, за дерево, поплеваться и просморкаться! Платочки стоят копейки, в конце концов.

Чтобы разобраться, почему многие мужчины так поступают и как это можно назвать: простым отсутствием культуры поведения или какой-то психологической болезнью? Мы решили узнать, что об этом думают психологи:

По мнению сексологов, такой жест имеет сексуальный подтекст:

С одной стороны, желание сплюнуть может вызвать повышенная секреция слюны, которая, часто встречается среди заядлых курильщиков. С другой стороны, при появлении красивой женщины, в мужском организме начинают происходить определенные процессы и его так и тянет сплюнуть.

Также это может быть проявление брутальности:

Некоторые представители сильного пола считают плевки «на людях» проявлением их мужественности. Поскольку женщины и интеллигенты, ограничены рамками воспитания, и так практически не поступают. Часто такое поведение встречается в мужских сообществах, например, в армии или местах заключения.

Желание унизить того, кто игнорирует:

Мужчина, который видит красивую и уверенную женщину, не обращающую на него внимания. Стремится так показать, насколько она его недостойна. Таким образом, слюна как-бы является «заменителем» скверны, а плюющий, как-бы оскверняет ей другого человека.

Конечно, по мнению психологов такое поведение говорит только об особенных проблемах человека, потому что полноценной личности не нужно самоутверждаться за счет других.

Такие примеры встречаются только в особых случаях, в основном же это просто плохая привычка.

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