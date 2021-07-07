Открытки от дизайнера с Днём Петра и Февронии 8 июля и с любовью теплые слова
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Открытки от дизайнера с Днём Петра и Февронии 8 июля и с любовью теплые слова

7:20:567/7/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Святых Петра и Февронию Муромских почитают ежегодно 8 июля. Их считают покровителями семьи и счастья.

День Петра и Февронии

Если ссора и разлад
Поселились в доме,
Нужно, правду говорят,
Звать Петра с Февроньей.

Покровители семьи
В просьбе не откажут,
Вас научат жить в любви,
И терпеть накажут!

День Петра и Февронии

Петр и Феврония — пример земной любви,
Они и после смерти расстаться не могли,
Все в мире христиане почитают их,
Они достойны были звания святых.
Праздник их сегодня все вместе отмечаем,
В семейной жизни счастья родным, друзьям желаем!

День Петра и Февронии

В день Петра и Февронии
Радость наполнит сердце,
Вы не спеша приоткройте
Для любви бесконечной дверцу.

Молитесь Петру и Февронии
О счастье своём, влюблённые,
Пусть святые помогут во всём вам,
Светом любви озарённые!

Пусть любовь будет долгой и вечной,
И искрятся счастьем глаза,
Пусть семьи вашей доброй отныне
Никогда не коснётся слеза!

День Петра и Февронии

Поклонись ты старинной иконе,
Попроси ее благословенья,
За Петра, господи, за Февронию,
Приношу я сегодня моленье.

За небесных моих покровителей,
За поддержку семьи и родителей,
За молящихся ради детей,
За святых свечку ставим людей.

За ваш ради спасения постриг,
За великий расканья подвиг,
За ту веру, что жизнь велика и добра,
За Февронию и за Петра.

Подари своей милой ромашку,
Не запишешь любовь на бумажку,
И прекраснее даже, чем стих,
Это жизнь и любовь на двоих.

День Петра и Февронии

Как Петр и Феврония
Были верны,
Должны ту гармонию
В мир нести мы:
На сплетни плевать
И на сплетни врагов,
Друг другу прощать
Кучу разных долгов,
Забыть про хожденья
Налево порой
И от возбужденья
Стремиться домой,
Открыть в душе дверцу,
Чтобы покорить
И искренне, сердцем,
Супругов любить.

Источник: pozdravok.ru

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