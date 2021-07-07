Бывший мэр Бердска займет пост обвиняемого в мошенничестве главы строительного комитета заксобрания Новосибирской области

На сессии заксобрания Новосибирской области, которая состоится 8 июля, депутаты поменяют руководство комитетов. Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск" из осведомленных источников, бывший мэр Бердска Александр Терепа станет руководителем строительного комитета регионального парламента. Перед этим он сложит с себя полномочия главы аграрного комитета, коим является сейчас.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", возглавлявший до недавнего времени строительные комитет Александр Морозов находится под следствием. И в повестке июльской сессии значится пункт о лишении его депутатских полномочий.
Кандидатуру Терепы на вакантную должность уже рассмотрели в депутатских комитетах, поэтому голосование за него 8 июля станет простой формальностью. Руководить аграрным комитетом, скорее всего, станет нынешний зам.
Напомним, Александр Терепа сейчас возглавляет новосибирское региональное отделение Пенсионного фонда. А с 1996 по 2010 годы он работал главой Бердска. В областном парламенте он работает второй созыв.
Против Александра Морозова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, в 2019—2020 годах он помог "Коченевскому мясокомбинату" получить грант в размере 41 млн рублей - деньги предназначались на строительство цеха и закупку оборудования для предприятия. Ущерб якобы оценивается почти в 16 млн рублей.