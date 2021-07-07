Можно ли работать на огороде 7 июля в великий праздник Рождества Иоанна Предтечи?

Сегодня, 7 июля, люди отмечают сразу два праздника - Рождество Иоанна Крестителя или Предтечи и народный праздник, пришедший к нам с языческих времени - Иван Купала.
Православный праздник, посвященный рождению пророка Иоанну относится к двунадесятым. По таким большим праздникам существовали всегда свои запреты и традиции, сложившиеся из церковных требований и народных поверий.
По церковным традициям сегодня всем православным нужно побывать в храме на праздничном богослужении и помолиться, поставить свечи. Благоприятно подать милостыню нищим, не ругаться, не сквернословить. Обычно в большие праздники не принято выполнять работу, однако в Библии нет запрета на работу, просто нужно найти время на празднование события.
В народе считается, что работать строго запрещено - люди опасались наказания свыше, а потому уборки в доме, посадочные и посевные работы в огороде откладывали на другой день.
В праздник Ивана Купалы также запрещено было работать - день посвящали купаниям, которым могли принести излечение и удачу. Жгли костры, гадали на венках на любимого и на будущее.
По лунному календарю сегодня, 7 июля 2021 года, убывающая луна проходит по знаку Близнецов - это малопродуктивный знак. В огородах можно заниматься пасынкование томатов, формированием плетей огурцов, посеять зелень. Если чеснок и ранний картофель достигли своей зрелости, можно заняться уборкой урожая.