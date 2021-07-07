Можно ли работать на огороде 7 июля в великий праздник Рождества Иоанна Предтечи?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Можно ли работать на огороде 7 июля в великий праздник Рождества Иоанна Предтечи?

10:25:167/7/2021Фото: Public Domain Pictures
0

По церковным традициям сегодня всем православным нужно побывать в храме на праздничном богослужении и помолиться, поставить свечи.

огород
Работы в огороде в этот день обычно не проводили

Сегодня, 7 июля, люди отмечают сразу два праздника - Рождество Иоанна Крестителя или Предтечи и народный праздник, пришедший к нам с языческих времени - Иван Купала.

Православный праздник, посвященный рождению пророка Иоанну относится к двунадесятым. По таким большим  праздникам существовали всегда свои запреты и традиции, сложившиеся из церковных требований и народных поверий.

По церковным традициям сегодня всем православным нужно побывать в храме на праздничном богослужении и помолиться, поставить свечи. Благоприятно подать милостыню нищим, не ругаться, не сквернословить. Обычно в большие праздники не принято выполнять работу, однако в Библии нет запрета на работу, просто нужно найти время на празднование события.

В народе считается, что работать строго запрещено - люди опасались наказания свыше, а потому уборки в доме, посадочные и посевные работы в огороде откладывали на другой день.

В праздник Ивана Купалы также запрещено было работать - день посвящали купаниям, которым могли принести излечение и удачу. Жгли костры, гадали на венках на любимого и на будущее.

По лунному календарю сегодня, 7 июля 2021 года, убывающая луна проходит по знаку Близнецов - это малопродуктивный знак. В огородах можно заниматься пасынкование томатов, формированием плетей огурцов, посеять зелень. Если чеснок и ранний картофель достигли своей зрелости, можно заняться уборкой урожая.

Кинулись спасать ребенка, но погибли все вместе: трагедия в Анапе
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
«Меня штормит»: печальная весть о Дьяченко из больницы
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
При каком уровне антител нужно делать прививку от коронавируса
Одна из известных вакцин против COVID-19 оказалась неэффективна
Названа не зафиксировавшая ни одного случая коронавируса страна
«Сало нельзя»: ученые решли рассказать о нем всю правду
огородпраздникизапретыможно лиРождество Иоанна Крестителя
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы сегодня будете работать на грядках?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Можно ли работать на огороде 7 июля в великий праздник Рождества Иоанна Предтечи?
10:25:16 7/7/2021
Можно ли работать на огороде 7 июля в великий праздник Рождества Иоанна Предтечи?
Создатель саундтреков к "Гладиатору" и "Коду да Винчи" Дживан Гаспарян скончался
10:22:37 7/7/2021
Создатель саундтреков к "Гладиатору" и "Коду да Винчи" Дживан Гаспарян скончался
Гороскоп на 8 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
10:20:08 7/7/2021
Гороскоп на 8 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
Если после вакцинации от коронавируса нет антител, чего ждать: Объяснение доктора
10:11:16 7/7/2021
Если после вакцинации от коронавируса нет антител, чего ждать: Объяснение доктора
БердскГлавный редактор из Бердска и энергетик из Новосибирска мечтают стать депутатами горсовета с 19 сентября 2021
10:02:51 7/7/2021
Главный редактор из Бердска и энергетик из Новосибирска мечтают стать депутатами горсовета с 19 сентября 2021
Бердск"Фу, ну правда мерзко": Почему мужчины в Бердске смачно харкают и сморкаются на улицах при детях, ответил психолог
9:51:23 7/7/2021
"Фу, ну правда мерзко": Почему мужчины в Бердске смачно харкают и сморкаются на улицах при детях, ответил психолог
Как убивал под наркотиками отца и случайную кричащую от испуга прохожую, на видео признался молодой житель Новосибирска
9:40:55 7/7/2021
Как убивал под наркотиками отца и случайную кричащую от испуга прохожую, на видео признался молодой житель Новосибирска
Новосибирский завод искусственного волокна стал участником проекта по поддержке предприятий малого бизнеса
9:26:06 7/7/2021
Новосибирский завод искусственного волокна стал участником проекта по поддержке предприятий малого бизнеса
Лидер группы Любе показал на видео, что происходит за кулисами во время концерта в честь 300-летия Кузбасса
9:23:16 7/7/2021
Лидер группы Любе показал на видео, что происходит за кулисами во время концерта в честь 300-летия Кузбасса
Календарь дачника на 7 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
9:20:19 7/7/2021
Календарь дачника на 7 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?