Названо новое число зараженных коронавирусом за сутки на 7 июля в Бердске

Сюжет: Третья волна коронавируса
По данным оперативного штаба на 7 июля в Бердске под медицинским наблюдением находятся 1217 жителей. За прошедшие сутки взято 386 тестов на вирус. Выздоровевших и выписанных за все время пандемии - 1840 бердчан. На сегодняшний день найдено 3 новых пациента с положительным COVID-19.Всего в городе зарегистрировано 1949 случаев коронавирусной инфекции. В школах города найдено три заболевших ученика, 2 воспитанника детских садов. На карантин по COVID-19 закрыты 2 группы детского сада и 1 класс. По ОРВИ закрытых групп и классов нет.