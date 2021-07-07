Названо новое число зараженных коронавирусом за сутки на 7 июля в Бердске
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Названо новое число зараженных коронавирусом за сутки на 7 июля в Бердске

9:04:147/7/2021Фото: Минздрав НСО
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В школах города найдено три заболевших ученика, 2 воспитанника детских садов. На карантин по COVID-19 закрыты 2 группы детского сада и 1 класс.

Сюжет: Третья волна коронавируса
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Тестов на вирус делают много
По данным оперативного штаба на 7 июля в Бердске под медицинским наблюдением находятся 1217 жителей. За прошедшие сутки взято 386 тестов на вирус. Выздоровевших и выписанных за все время пандемии - 1840 бердчан. На сегодняшний день найдено 3 новых пациента с положительным COVID-19.
Всего в городе зарегистрировано 1949 случаев коронавирусной инфекции. В школах города найдено три заболевших ученика, 2 воспитанника детских садов. На карантин по COVID-19 закрыты 2 группы детского сада и 1 класс. По ОРВИ закрытых групп и классов нет.
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