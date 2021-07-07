На Камчатке начали извлекать из воды тела погибших пассажиров при крушении самолета АН-26
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На Камчатке начали извлекать из воды тела погибших пассажиров при крушении самолета АН-26

9:07:227/7/2021Фото: pixabay
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По предварительным данным, в авиакатастрофе погибли все 28 человек, которые находились на борту.

Обломки пассажирского самолета упали в воду

Накануне глава Камчатки Владимир Солодов сообщил о том, что тела погибших при крушении самолета АН-26 обнаружили и начали доставать из воды. Число погибших постоянно меняется. На месте также будут работать судмедэксперы, которые будут принимать решение о транспортировке в зависимости от состояния тел и процедур.

- На место происшествия тоже сейчас вылетает, как только у нас погодные условия позволят, отсюда, из Петропавловска, судмедэкспертиза следственного управления Следственного комитета, - сказал Солодов.
На место крушения также прибудет комиссия из Москвы и члены правительства региона.

- Безусловно, эту работу (по транспортировке тел) на месте в полном объеме будем организовывать: при необходимости транспортировку в Петропавловск или в Палану, - сказал Солодов.

Напомним, пассажирский самолет Камчатских авиалиний пропал днем, 6 июля. Он выполнял рейс Петропавловск-Камчатский - Палана. На его борту, по данным МЧС, находились 28 человек: 22 пассажира и 6 членов экипажа. В основном это жители Паланы, включая главу поселка Ольгу Мохиреву, начальника мобилизационного отдела администрации населенного пункта Александра Андрейкина и его жену Ольгу Андрейкину, которая возглавляет финансовое управление администрации.

На поиски были направлены спасатели и поисковые группы на вертолетах. Самолет перестал выходить на связь, хотя бы технически исправен перед вылетом. Через несколько часов были обнаружены обломки самолета. Нашли их в береговой черте у побережья залива Шелихова в 3,8 километра от посёлка Палана. Самолет упал на берегу, где должен был пролетать на высоте 800-600 метров. Части стабилизатора нашли на сопке, хвост — на обрыве. Ан-26 полностью разрушен, часть его деталей смыло в море. Известно, что он заходил на посадку с моря. Самолёт Ил-38, сообщивший об этом, передал информацию вертолёту. На месте падения видно обгоревшее пятно и кабина Ан-26. Сесть там невозможно из-за слишком крутой сопки.

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