Льготная ипотека 2021 - чего ждать россиянам
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Льготная ипотека 2021 - чего ждать россиянам

9:09:157/7/2021Фото: lh6.googleusercontent.com
0

С июля 2021 начинают действовать новые условия по льготной ипотеке.

ипотека 2021
Льготная ипотека 2021

Чиновники внесли такие изменения, что жители больших городов теперь не смогут взять ипотеку по минимальной ставке. Хотя фактически этого и не запрещено. Все подробности далее.


Льготная ипотека 2.0 - ключевые понятия

Согласно новым правилам максимальный лимит по льготному кредиту составит не 6 млн рублей, как ранее, а только 3 млн рублей. Если учесть аванс 15%, который должен внести заемщик, то стоимость квартиры составит 3,5 млн рублей.


Пожалуйста, покупайте жилье. Но проблема заключается в том, что в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, квартиры стоят намного дороже.


Получается, что или клиенту нужно большой первоначальный взнос или покупать жилье в глубинке. Вместо 15% аванса придется внести более 40%. А при покупке недвижимости в курортных регионов - свыше 70%.


Кто сможет получить ипотеку 2.0

Под льготные тарифы жилищного кредитования попадают клиенты, которые покупают свое первое жилье. Потому что за 3.5 млн рублей можно приобрести квартиру площадью до 38 кв. м. Подходящий вариант “однушки” для молодоженов.


По такой стоимости можно приобрести жилье в Мордовии, Башкирии, Ингушетии, Дагестане, Саратовской, Челябинской, Ростовской Волгоградской областях.


Самое большее количество квартиру на продажу по цене 4 млн рублей - в Саратовской, Оренбургской областях и Дагестане.


Банки смогут сформировать качественный кредитный портфель. Клиенты, которые смогли накопить на большой первоначальный взнос, без проблем выплатят долг. Ранее была распространенной практика, когда у заемщиков не было денег и на оплату 15% аванса. Вносили его за счет получения потребительского кредита.


С такой долговой нагрузкой смогли справиться только единицы. А банку не нужны просрочники, с которыми нужно годами судиться, чтобы вернуть свои деньги.


Что ждет рынок недвижимости

После внесения изменений в льготную ипотеку чиновники смогли убить двух зайцев:




  1. Поток финансирования направляется в бедные регионы.



  2. Охлаждается перегретый рынок недвижимости в мегаполисов и замедляется рост на жилье. Если падает спрос, то продавцы перестанут устанавливать заоблачные цены на квадратные метры.



Часть покупателей теперь обратит свое внимание и на вторичку. На нее также можно получить не менее выгодный кредит. И в этом случае не нужно искать застройщика, который аккредитован банком. Предложений на вторичном рынке намного больше.


Количество сделок по купле-продаже не будет стремительно расти. Макроэкономическая ситуация в стране не самая лучшая. За прошедший год уровень реальных доходов россиян остался на прежнем уровне. Этот фактор многих остановит от такого серьезного шага, как оформление ипотеки.


Железняков объяснил, почему россияне против прививок
Корректирующее белье: какие проблемы могут возникнуть у женщины
Арзамасова призналась, почему вышла замуж за фигуриста Авербуха
Американский миллиардер предсказал новую пандемию
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Сумская проехала по Украине и заявила о «сущем аде»
Российский актер заявил о превращении Крыма в «помойку» Украиной
«Клоунада»: реакция крымских татар на украинский закон
Прекратите пить воду по утрам: опасно для здоровья
Льготная ипотека 2021
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

На Камчатке начали извлекать из воды тела погибших пассажиров при крушении самолета АН-26
9:07:22 7/7/2021
На Камчатке начали извлекать из воды тела погибших пассажиров при крушении самолета АН-26
БердскНазвано новое число зараженных коронавирусом за сутки на 7 июля в Бердске
9:04:14 7/7/2021
Названо новое число зараженных коронавирусом за сутки на 7 июля в Бердске
Что обсуждали Владимир Путин и Сергей Цивилев на встрече в Кемерово: все подробности поездки в Кузбасс
8:56:45 7/7/2021
Что обсуждали Владимир Путин и Сергей Цивилев на встрече в Кемерово: все подробности поездки в Кузбасс
Сборная Италии по пенальти обыграла сборную Испании в полуфинале Евро-2020 со счетом 4:2
8:41:02 7/7/2021
Сборная Италии по пенальти обыграла сборную Испании в полуфинале Евро-2020 со счетом 4:2
Необычайные поздравления и открытки с Рождеством Иоанна Предтечи для каждого верующего
8:35:15 7/7/2021
Необычайные поздравления и открытки с Рождеством Иоанна Предтечи для каждого верующего
Какой сегодня церковный праздник 7 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:50 7/7/2021
Какой сегодня церковный праздник 7 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
БердскСпецвыпуск «Красная зона»: трещит от больных" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 7 июля 2021
8:00:09 7/7/2021
Спецвыпуск «Красная зона»: трещит от больных" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 7 июля 2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 7 июля 2021 в России и мире
7:40:01 7/7/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 7 июля 2021 в России и мире
БердскНочные сильные ливни с грозой 7 июля могут продолжится днем в Бердске
6:30:01 7/7/2021
Ночные сильные ливни с грозой 7 июля могут продолжится днем в Бердске
Искренние слова в Глобальный день прощения для каждого: Открытки, чтобы попросить прощения у родных
6:04:58 7/7/2021
Искренние слова в Глобальный день прощения для каждого: Открытки, чтобы попросить прощения у родных