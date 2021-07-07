Льготная ипотека 2021 - чего ждать россиянам

Чиновники внесли такие изменения, что жители больших городов теперь не смогут взять ипотеку по минимальной ставке. Хотя фактически этого и не запрещено. Все подробности далее.
Льготная ипотека 2.0 - ключевые понятия
Согласно новым правилам максимальный лимит по льготному кредиту составит не 6 млн рублей, как ранее, а только 3 млн рублей. Если учесть аванс 15%, который должен внести заемщик, то стоимость квартиры составит 3,5 млн рублей.
Пожалуйста, покупайте жилье. Но проблема заключается в том, что в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, квартиры стоят намного дороже.
Получается, что или клиенту нужно большой первоначальный взнос или покупать жилье в глубинке. Вместо 15% аванса придется внести более 40%. А при покупке недвижимости в курортных регионов - свыше 70%.
Кто сможет получить ипотеку 2.0
Под льготные тарифы жилищного кредитования попадают клиенты, которые покупают свое первое жилье. Потому что за 3.5 млн рублей можно приобрести квартиру площадью до 38 кв. м. Подходящий вариант “однушки” для молодоженов.
По такой стоимости можно приобрести жилье в Мордовии, Башкирии, Ингушетии, Дагестане, Саратовской, Челябинской, Ростовской Волгоградской областях.
Самое большее количество квартиру на продажу по цене 4 млн рублей - в Саратовской, Оренбургской областях и Дагестане.
Банки смогут сформировать качественный кредитный портфель. Клиенты, которые смогли накопить на большой первоначальный взнос, без проблем выплатят долг. Ранее была распространенной практика, когда у заемщиков не было денег и на оплату 15% аванса. Вносили его за счет получения потребительского кредита.
С такой долговой нагрузкой смогли справиться только единицы. А банку не нужны просрочники, с которыми нужно годами судиться, чтобы вернуть свои деньги.
Что ждет рынок недвижимости
После внесения изменений в льготную ипотеку чиновники смогли убить двух зайцев:
Поток финансирования направляется в бедные регионы.
Охлаждается перегретый рынок недвижимости в мегаполисов и замедляется рост на жилье. Если падает спрос, то продавцы перестанут устанавливать заоблачные цены на квадратные метры.
Часть покупателей теперь обратит свое внимание и на вторичку. На нее также можно получить не менее выгодный кредит. И в этом случае не нужно искать застройщика, который аккредитован банком. Предложений на вторичном рынке намного больше.
Количество сделок по купле-продаже не будет стремительно расти. Макроэкономическая ситуация в стране не самая лучшая. За прошедший год уровень реальных доходов россиян остался на прежнем уровне. Этот фактор многих остановит от такого серьезного шага, как оформление ипотеки.