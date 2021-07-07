Лидер группы Любе показал на видео, что происходит за кулисами во время концерта в честь 300-летия Кузбасса
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Лидер группы Любе показал на видео, что происходит за кулисами во время концерта в честь 300-летия Кузбасса

9:23:167/7/2021Фото: Инстаграм
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Николай Расторгуев опубликовал секретные видео в своем профиле Инстаграм.

Расторгуев поделился интересным видео

Вчера, 6 июля, состоялось празднование 300-летнего юбилея освоения Кузбасса. Всез жителей региона ждал грандиозный праздничный концерт. В нем приняли участие известные российские группы и певцы - Полина Гагарина, Олег Газманов и Сергей Безруков, вели торжество Яна Чурикова и Вадим Такменёв. Также на мероприятии присутствовала и групп Любэ, лидер которой, Николай Расторгуев, в своем профиле Инстаграм показал, что происходит за кулисами во время концерта.

- Начало концерта «300-летие Кузбасса» в Кемерове. Взгляд из-за кулис, — написал Николай Расторгуев.

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