Новосибирский завод искусственного волокна стал участником проекта по поддержке предприятий малого бизнеса

Проект «Развитие» предусматривает взаимовыгодное сотрудничество крупных предприятий, в том числе оборонных, с представителями малого и среднего бизнеса. Цель проекта – объеднить мощности крупных производственных предприятий и потенциал малого бизнеса, используя производственное оборудование и специалистов крупных производств с целью развития промышленной отрасли региона. «Такая модель взаимодействия позволяет объединить производственные и кадровые мощности заводов с потенциалом малого и среднего бизнеса. Когда завод готов предоставить в аренду свое оборудования и специалистов компаниям малого бизнеса или выполнить заказ самостоятельно», - рассказала сопредседатель Новосибирского областного отделения «Опоры России», руководитель комитета по промышленности Евгения Чавкина. В рамках проекта НЗИВ определил контрактное производство по направлениям механической и деревообработки, а также выпуск изделий из пластмасс. «Завод готов принимать заказы от малого и среднего бизнеса на контрактное производство изделий из металла, пластмассы, дерева. Мы заинтересованы в привлечении заказчиков, которые могут, используя мощности предприятия, приступить к реализации своих проектов. Для этого имеются производственные площади, разнонаправленное оборудование, собственный энергетический комплекс, железнодорожные пути, транспортная доступность, исследовательская лаборатория, конструкторский отдел и, конечно, квалифицированные кадры», — отметил генеральный директор АО «НЗИВ» Глеб Вареница. В ближайшем будущем планируется провести экскурсию для заинтересованных в сотрудничестве представителей малого и среднего бизнеса по цехам Новосибирского завода искусственного волокна, производящим гражданскую продукцию.
Материалы предоставлены пресс-службой АО «НЗИВ»