Как убивал под наркотиками отца и случайную кричащую от испуга прохожую, на видео признался молодой житель Новосибирска
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Как убивал под наркотиками отца и случайную кричащую от испуга прохожую, на видео признался молодой житель Новосибирска

9:40:557/7/2021Фото: стоп-кадр с видео
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Теперь ближайшие несколько лет он проведет в колонии за двойное убийство.

Мужчина обо всем сознался

В Новосибирской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного 32-летнего жителя, которого обвиняют в убийстве двух человек, с целью скрыть другое преступление.

Все произошло в январе этого года. 32-летний обвиняемый совместно со своим 54-летним отцом, в квартире дома № 60 по улице Степная пили алкоголь и употребляли наркотики. В какой-то момент они начали ругаться и сын нанес тупым твердым предметом удар в область груди своему отцу. После чего мужчина нашел в квартире нож и несколько раз ударил им отца в область шеи и груди. От полученных травм 54-летний потерпевший скончался на месте, а сын сбежал из квартиры.

Выйдя на улицу он столкнулся с 53-летней женщиной, которая увидев пьяного мужчину с окровавленным ножом в руках начала кричать. Злоумышленник решил, что своим криком она привлечет свидетелей, поэтому подбежал и несколько раз ударил ее ножом в грудь и живот. Женщина скончалась на месте.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО, изначально в дежурную часть поступило сообщение о трупе возле жилого дома. А уже потом, прибыв на место, во время поквартирного обхода правоохранители нашли еще один труп – 54-летнего мужчины.

В настоящий момент собраны все доказательства, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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