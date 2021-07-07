Можно ли посещать кладбище 7 июля в большой праздник церкви – Рождества Иоанна Предтечи?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Можно ли посещать кладбище 7 июля в большой праздник церкви – Рождества Иоанна Предтечи?

11:20:297/7/2021Фото: pixnio
0

Не запрещено сегодня готовить блюда из рыбы и поставить на стол немного красного вина. Эти требования касаются не только поминального, но и праздничного стола.

свечи
Праздник относится к великим

Праздник Рождества Иоанна Крестителя или Предтечи отмечается постоянно 7 июля и относится к великим праздникам. В этот день верующие с самого утра отправляются на праздничное богослужение.

Сегодня принято обращаться к великому пророку с просьбами об исцелении, о помощи, о покровительстве, о наставлении на путь истинный. Есть молитвы о детях, об избавлении от алкогольной зависимости, но можно молиться и своими словами о своих проблемах. На искренние молитвы всегда есть ответ.

В храмах помимо молитвы можно поставить свечи за здравие и за упокой, на поминовение сегодня запрета нет. Вы можете помянуть в храме ваших усопших, а после богослужения и посетить кладбище.

Запрета от церкви на поминки сегодня нет, но стоит помнить о том, что продолжается Петров пост, а потому поминальный стол должен быть постным.

На стол сегодня, несмотря на то, что праздник в 2021 году выпал на среду, можно ставит горячие блюда, готовить с растительным маслом. Также не запрещено сегодня готовить блюда из рыбы и поставить на стол немного красного вина. Эти требования касаются не только поминального, но и праздничного стола. Переедать и превращать все в застолье - запрещено.

К этому дню было принято готовиться заранее, чтобы дома было чисто, а в огороде вас не ждала срочная работа. Больше времени нужно посвятить молитве, общению с Богом.

Киев ответил на конфликт с польским пилотом, выгнавшим украинцев
Стало известно о произошедшем с находящейся в коме МакSим
Доктор Комаровский высказал своё мнение про вакцинацию
Уход легенды: что сказал Путин, когда узнал о смерти Меньшова
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мясников рассказал об ошибках при измерении давления
Ученые: этот копеечный препарат снижает риск смерти от рака
Выяснилось, кто мог заразить COVID помещенную в кому МакSим
После жалобы россиянки Путину Устинов отказался от своей дачи
традициикладбищепраздникиможно лиРождество Иоанна Крестителя
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы часто бываете на кладбище?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМаленьких мальчика и девочку напугал объятиями и странными разговорами мужчина в пиджаке в маршрутке №13 Бердска
11:25:18 7/7/2021
Маленьких мальчика и девочку напугал объятиями и странными разговорами мужчина в пиджаке в маршрутке №13 Бердска
Можно ли посещать кладбище 7 июля в большой праздник церкви – Рождества Иоанна Предтечи?
11:20:29 7/7/2021
Можно ли посещать кладбище 7 июля в большой праздник церкви – Рождества Иоанна Предтечи?
БердскБолее трех часов тушат мощный пожар в частном доме под Бердском. Подробности и фото с места ЧП
11:03:43 7/7/2021
Более трех часов тушат мощный пожар в частном доме под Бердском. Подробности и фото с места ЧП
Дочь экс-зампремьера Татарстана погибла в ДТП с самокатом в Москве
10:50:09 7/7/2021
Дочь экс-зампремьера Татарстана погибла в ДТП с самокатом в Москве
Мобильную хоррор-игру «Александра» для 15 стран придумал житель Новосибирска с рассеянным склерозом
10:36:00 7/7/2021
Мобильную хоррор-игру «Александра» для 15 стран придумал житель Новосибирска с рассеянным склерозом
Можно ли работать на огороде 7 июля в великий праздник Рождества Иоанна Предтечи?
10:25:16 7/7/2021
Можно ли работать на огороде 7 июля в великий праздник Рождества Иоанна Предтечи?
Создатель саундтреков к "Гладиатору" и "Коду да Винчи" Дживан Гаспарян скончался
10:22:37 7/7/2021
Создатель саундтреков к "Гладиатору" и "Коду да Винчи" Дживан Гаспарян скончался
Гороскоп на 8 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
10:20:08 7/7/2021
Гороскоп на 8 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
Если после вакцинации от коронавируса нет антител, чего ждать: Объяснение доктора
10:11:16 7/7/2021
Если после вакцинации от коронавируса нет антител, чего ждать: Объяснение доктора
БердскГлавный редактор из Бердска и энергетик из Новосибирска мечтают стать депутатами горсовета с 19 сентября 2021
10:02:51 7/7/2021
Главный редактор из Бердска и энергетик из Новосибирска мечтают стать депутатами горсовета с 19 сентября 2021