Можно ли посещать кладбище 7 июля в большой праздник церкви – Рождества Иоанна Предтечи?

Праздник Рождества Иоанна Крестителя или Предтечи отмечается постоянно 7 июля и относится к великим праздникам. В этот день верующие с самого утра отправляются на праздничное богослужение.
Сегодня принято обращаться к великому пророку с просьбами об исцелении, о помощи, о покровительстве, о наставлении на путь истинный. Есть молитвы о детях, об избавлении от алкогольной зависимости, но можно молиться и своими словами о своих проблемах. На искренние молитвы всегда есть ответ.
В храмах помимо молитвы можно поставить свечи за здравие и за упокой, на поминовение сегодня запрета нет. Вы можете помянуть в храме ваших усопших, а после богослужения и посетить кладбище.
Запрета от церкви на поминки сегодня нет, но стоит помнить о том, что продолжается Петров пост, а потому поминальный стол должен быть постным.
На стол сегодня, несмотря на то, что праздник в 2021 году выпал на среду, можно ставит горячие блюда, готовить с растительным маслом. Также не запрещено сегодня готовить блюда из рыбы и поставить на стол немного красного вина. Эти требования касаются не только поминального, но и праздничного стола. Переедать и превращать все в застолье - запрещено.
К этому дню было принято готовиться заранее, чтобы дома было чисто, а в огороде вас не ждала срочная работа. Больше времени нужно посвятить молитве, общению с Богом.