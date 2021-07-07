Если после вакцинации от коронавируса нет антител, чего ждать: Объяснение доктора
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Если после вакцинации от коронавируса нет антител, чего ждать: Объяснение доктора

10:11:167/7/2021Фото: pixabay.com
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По словам медика, сегодня нет понятия - много или мало антител в крови.

коронавирус, пандемия, COVID-19
Коронавирус очень заразен
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Врач общей практики Европейского Медицинского Центра Александр Доленко сообщил изданию "Прайм", что количество антител в крови это наиболее обсуждаемая тема в разгар третьей волны коронавируса.

По его словам, сегодня нет понятия - много или мало антител в крови.

- Нигде в мире не установлены специфические границы, которые обозначали бы, какое количество антител достаточно для предотвращения заболевания, а какое нет, - сказал доктор.

Кроме того, специалист заявил, что в крови человека и вовсе могут не выработаться антитела к вирусу. Возможно, это связано с индивидуальными особенностями организма и иммунной системы, предположил Доленко. Как выяснилось, такому явлению могут быть подвержены пенсионеры.

Так же доктор подчеркнул, что эффект от вакцинации не ограничивается формированием антител. Но если все же есть необходимость узнать результаты вакцинации, то лучше сделать тест через 21 день после второй прививки или позже.

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