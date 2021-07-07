Создатель саундтреков к "Гладиатору" и "Коду да Винчи" Дживан Гаспарян скончался
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Создатель саундтреков к "Гладиатору" и "Коду да Винчи" Дживан Гаспарян скончался

10:22:377/7/2021Фото: GETTY IMAGES
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Армянскому музыканту было 92 года.

За время своей карьеры Дживан Гаспарян записал десятки альбомов традиционной армянской музыки
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Армянский музыкант и известный на весь мир мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян умер. Ему было 923 года. О кончине музыканта рассказал его внук - Дживан Гаспарян-младший.

- Сегодня мир понес невообразимую утрату. Не только икона, но и прекрасная душа. Покойся с миром, - написал на своей странице в Фейсбуке.

За время своей карьеры Дживан Гаспарян записал десятки альбомов традиционной армянской музыки, участвовал в создании саундтреков для фильмов "Последнее искушение Христа", "Гладиатор", "Код да Винчи", "Хроники Нарнии" и других.

Он работал с такими известными музыкантами как Питер Гэбриэл, Брайан Мэй, Ханс Циммер, Брайан Ино, Стинг, Серж Танкян.

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