Создатель саундтреков к "Гладиатору" и "Коду да Винчи" Дживан Гаспарян скончался

Армянский музыкант и известный на весь мир мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян умер. Ему было 923 года. О кончине музыканта рассказал его внук - Дживан Гаспарян-младший.
- Сегодня мир понес невообразимую утрату. Не только икона, но и прекрасная душа. Покойся с миром, - написал на своей странице в Фейсбуке.
За время своей карьеры Дживан Гаспарян записал десятки альбомов традиционной армянской музыки, участвовал в создании саундтреков для фильмов "Последнее искушение Христа", "Гладиатор", "Код да Винчи", "Хроники Нарнии" и других.
Он работал с такими известными музыкантами как Питер Гэбриэл, Брайан Мэй, Ханс Циммер, Брайан Ино, Стинг, Серж Танкян.