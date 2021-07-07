Дочь экс-зампремьера Татарстана погибла в ДТП с самокатом в Москве

В Москве произошло смертельное ДТП. Под колеса автомобиля попала дочь экс-министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева. Как сообщает источник РИА Новости, девочка ехала на электросамокате.
Ранее в ГИБДД Москвы сообщали, что в ДТП на ул. Мосфильмовской умерла 30-летняя женщина. По предварительным данным, она пересекала проезжую часть в неположенном месте и на нее наехал BMW. Но чуть позже информацию обновили: умершая ехала по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Кроме того, на автомобиле не было госномеров. Пешеход погибла на месте аварии от полученных травм. По факту происшествия проводят проверку.
Как пишут РИА Новости, умершая — Алсу Фардиева, дочь бывшего заместителя премьер-министра Татарстана Ильшата Фардиева или ее полная тезка.
Соболезнования Фардиеву из-за смерти дочери появились на сайте kzn.ru, официальном портале органов местного самоуправления Казани, но через некоторое время их удалили.
Фардиев занимал должность заместителя премьер-министра Татарстана и министра энергетики республики в 2010-2012 годах. До этого, в 1999-2010 годах, был генеральным директором компании "Татэнерго".