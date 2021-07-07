Мобильную хоррор-игру «Александра» для 15 стран придумал житель Новосибирска с рассеянным склерозом

Мобильную игру «Александра», которую создал житель Новосибирска, скачали уже более миллиона пользователей. Игра представляет собой текстовый платформер-хоррор, которую уже перевели на 15 языков. Об успехе приложения и борьбе с болезнью Александр рассказал редакции «МК в Новосибирске».
Диагноз «рассеянный склероз» новосибирцу поставили пару лет назад. До этого момента он помогал маме по хозяйству, работал копирайтером в игровой студии, писал книги. Но после того, как услышал диагноз, Александр не отчаялся и начал развиваться в новом направлении. Он полностью погрузился в творчество. Александр быстро освоил основы программирования и создал приложение "Александра".
Как признается автор популярной игры, он не думал, что она произведет такой ошеломляющий эффект. Сегодня новосибирец работает над новой частью игры.
- Суть игры проста, но именно это и нравится людям. Пользователь, по сюжету, переписывается с неизвестным в чате. Тот рассказывает страшные истории - это приложение схожее с игрой «МОМО». Геймера ждут скримеры, неожиданные спецэффекты и непредсказуемый финал. Всё зависит от действий, - рассказывает Александр.
На сегодняшний день геймеры могут пройти три части "Александры". Четвертая находится на этапе создания и уже совсем скоро появится на платформе гаджетов Android. Александр рассказал, что с ним связались знакомые из Москвы, которые предложили главную героиню игры. Воплотить "Александру" сумела участница шоу «Танцы на ТНТ» Алиса Доценко.
- Мы с ней отлично поладили. Объединились для одного проекта. С Алисы Доценко я скопировал образ для главной героини моего приложения. Именно она общается с пользователями в зловещем чате, - признался сибиряк.