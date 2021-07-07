В Новосибирске областная больница начала прием пациентов с коронавирусом

Первый корпус Новосибирской областной клинической больницы с 7 июля 2021 года начал работать как инфекционный госпиталь, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. Отмечается, что в корпусе расположено 266 коек для пациентов с коронавирусом.
Госпиталь будет принимать тяжелых пациентов из районов региона, а также беременных женщин с подозрением на коронавирус и пневмонию. Всего в регионе перепрофилировали 5 614 коек.
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил, что в регионе стараются сохранить резерв коечного фонда не менее 15%.
- Мы постоянно отслеживаем ситуацию и, понимая, как заполняется коечный фонд, фактически в ежедневном режиме принимаем решения о перепрофилировании тех или иных стационаров с учётом разных категорий больных: для сортировки пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, для пациентов с подтверждённым ковидом, для тех, кого медики стабилизировали, но им необходимо долечивание под наблюдением специалистов, – сказал министр.